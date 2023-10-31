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    В Театральном музее расскажут чеховские театральные «Сказки Мельпомены»

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    5 ноября в 19:00 пройдет показ спектакля «Сказки Мельпомены» режиссера Александра Никанорова.

    Это моноспектакль для актера Александра Лушина по сборнику ранних рассказов Антона Чехова «Сказки Мельпомены». И режиссера, и актера привлекла возможность поговорить со зрителем о любви к театру, даже влюбленности в него. Для спектакля были отобраны следующие рассказы Чехова: «Месть», «Калхас», «Юбилей», «Актёрская Гибель». Главная цель — показать зрителю внутреннюю театральную работу, установить диалог без разделения на зрительские места и подмостки театра, чтобы прозвучал доверительный разговор без эффектов и музыки.

    Александр Лушин
    Александр ЛушинФото: предоставлено организаторами
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    «Сказки Мельпомены» (полное название «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте») — первый изданный сборник рассказов А. П. Чехова, опубликованный в 1884 году, а также первый текст Чехова, на который обратила внимание критика. Рассказы объединяла тема театра, а также актерского искусства и зрительских впечатлений.

    Музей театрального и музыкального искусства активно ставит спектакли, посвященные истории российского театра, а моноспектакль по мотивам чеховских рассказов о театре вполне можно считать таковым. Например, в декабре 2022 года прошла премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» по дневникам и воспоминаниям директора императорских театров Владимира Теляковского.

    16+

    Полина Никитина

    Александр Лушин
    Александр ЛушинФото: предоставлено организаторами

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