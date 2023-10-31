В России стали чаще покупать старые книги

В России выросли продажи подержанных книг на маркетплейсах. Интерес к старым книгам растет на фоне удорожания новых из-за роста стоимости полиграфии и материалов.
Продажи старых книг в первой половине 2023 года увеличились по сравнению с тем же периодом 2022 года на 38%, а на онлайн-сервисах спрос на них вырос на 24%, пишет 31 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные маркетплейсов. Так, на Ozon в первом полугодии продали на 38% подержанных книг больше, чем годом ранее, а в денежном выражении рост составил 52%. Ассортимент в сегменте при этом увеличился на 43%.
На Wildberries за 9 месяцев продажи букинистических изданий в количественном выражении выросли на 300%. В компании связывают это с увеличением ассортимента и количества продавцов. Абсолютные показатели продаж ни в Wildberries, ни в Ozon изданию не уточнили.
На «Авито» продажи подержанных книг в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года выросли на 24%. Спрос на новые книги при этом тоже вырос — на 28%, но большую долю в них составляют уже «прочитанные» книги. Более подробные данные по сегменту в компании не представили.
К категории букинистических относят книги, выпущенные с 1942 по 2010 год. Участники рынка отмечают несколько факторов, которые объясняют рост популярности этого сегмента. Подержанные книги дешевле новых. Тем более, что новые дорожают: в издательстве «Росмэн» ранее прогнозировали, что цены на книги по итогам этого года могут вырасти еще на 10–15%. Средние тиражи книг в России уменьшаются, и иногда бывает трудно найти даже книгу, которая была издана год назад. В Российской книжной палате сообщали, что в январе-марте тиражи книг и брошюр в стране уменьшились на 23%. К тому же, многие покупатели сейчас приходят к осознанному потреблению, включая вторичное использование вещей и книгообмен.