Вулкану Ключевской присвоен «красный» код — он опасен для самолетов. Идёт лава, пепловый шлейф растянулся на 365 км

Утром 31 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 километров. В посёлке Лазо и селе Атласово зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла, жизнедеятельность населения не нарушена, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в своём телеграм-канале публикует фотографии.
«Сохраняется угроза выпадения незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану «красный» код опасности для авиации из-за усиления извержения.
«Взрывы пепла на высоте до 12 км (39 400 футов) над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты», — говорится на сайте группы.
За сегодняшний день произошли уже три выброса. Пепловый шлейф простирается на 365 километров к юго-юго-востоку от вулкана. Облако содержит в основном старый пепел от обвалов Апахончичского желоба, где сейчас идет поток лавы. Он опустился уже до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4 750 метров над уровнем моря.
Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4 850 метров. Его извержение началось 23 июня 2023 года, а последние дни он выбрасывает столбы пепла ежедневно. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится в 30 километрах от вулкана. Пепловое облако в ближайшее время может достичь Алеутских островов.