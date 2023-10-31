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    «Кто мы? Великий российский народ». В петербургских школьниках будут взращивать гражданскую идентичность

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    Вопросы формирования гражданской идентичности у школьников обсудили на научно-практической конференции в педагогическом университете имени Герцена.

    В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что за последние годы школы хорошо справляются с задачей по созданию индивидуальной образовательной траектории, однако все меньше уделяется внимания вопросу «кто мы».

    «Мы утратили формирование коллективного образа «Мы». Кто мы? Великий российский народ, который начинается в школе, — отметила руководитель департамента методического обеспечения «Движения первых» Лариса Львова. — Это должна быть особая история за рамками учебного процесса, история становления коллективного мы. Это новая для этого поколения детей социально-значимая, общественно полезная деятельность, где каждый может вносить свой пассивный вклад в какое-то общее великое дело».

    Подробнее о гражданско-патриотических инновациях в школе читайте в материале «Фонтанки».

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