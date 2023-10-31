Построение коллективного образа «Мы». В российских школах взялись за «гражданскую идентичность» детей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





В российских школах с каждым годом всё больший вес приобретает задача государственного воспитания. Под неё создана новая должность советника, организованы уроки «Разговоры о важном» и запущено общероссийское объединение «Движение первых». Всё это должно привести юные умы к гражданской осознанности. Как это работает в реальности, обсудили на научно-практической конференции в Петербурге. Эксперты говорили о формальном подходе к воспитанию и о родителях, выросших в 90-е и отторгающих гражданско-патриотические инновации.



«Фонтанка» рассказывает о главных тезисах первого дня конференции. Именно они должны стать вектором для обучения ваших детей.

Научно-практическая конференция, посвящённая формированию гражданской идентичности у школьников, проходит в Петербурге при поддержке Министерства просвещения. Учители, директоры, советники по воспитанию и студенты из разных регионов собрались в колонном зале университета Герцена. Планировалось обсудить гражданскую идентичность у младших школьников, но спикеры то и дело уходили в обобщения и смотрели на воспитание школьников в целом.



Начали с определения. Российская гражданская идентичность — это «высшая ступень процесса духовного-нравственного развития личности россиянина». Младшие школьники находятся на начальном этапе этого развития.

Становлению гражданской идентичности в школах мешают «отчетно-показательный» характер работы, единичность мероприятий, которые охватывают не всех. Школьники же должны не только знать, скажем, государственные символы, но и испытывать определённые чувства при их демонстрации. Так, еженедельное поднятие флага в школах никак не может быть просто мероприятием, а должно стать «церемонией». А гимн — это «системообразующий текст, в котором содержатся главные составляющие наших традиционных ценностей». Школьники должны все это знать, прочувствовать и тогда можно переходить к третьему этапу становления гражданской идентичности — действию. «Гражданственность — талант нелёгкий», — вспомнил один из спикеров строчку из стихотворения Евтушенко.



Для объединения школьников создано «Движение первых», первичные организации которого формируются в Петербурге. На конференции в очередной раз заявили, что это не возрождение пионерии. «Движение первых» предлагает школьникам активности в различных сферах: от науки до сохранения памяти, участие в экологических проектах, творческих мастерских, волонтёрских мероприятиях.

Руководитель департамента методического обеспечения «Движения первых» Лариса Львова отметила, что за последние годы школы хорошо справляются с задачей по созданию индивидуальной образовательной траектории, однако все меньше уделяется внимания вопросу «кто мы».



«Мы утратили формирование коллективного образа «Мы». Кто мы? Великий российский народ, который начинается в школе, — отметила Львова. — Это должна быть особая история за рамками учебного процесса, история становления коллективного мы. Это новая для этого поколения детей социально-значимая, общественно полезная деятельность, где каждый может вносить свой пассивный вклад в какое-то общее великое дело».

На сайте «Движения первых» можно найти новости о том, как его участники изучают историю своей семьи, участвуют в форуме, посвящённом угрозе неонацизма, отмечают День отца, стажируются в крупных российских компаниях.

«Мы последние 20–30 лет так увлеклись нашей индивидуальностью, что неожиданно, особенно когда грянула пандемия, обнаружили. что мы не умеем сотрудничать друг с другом. Что мы не умеем всем миром вставать, чтобы защититься от чего-то, — добавила директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова. — В современном технологическом мире только команды выигрывают. Те, которые умеют объединяться и действовать вместе. XXI век неожиданно нам сказал, что либо научиться и работать вместе, либо проиграем, окончательно проиграем».



Как уточнила Казакова, «все есть яд и все есть лекарство — в правильно организованном коллективе, где дети помогают слабым и опираются на сильных, разные ребята могут проявить себя. В противном же случае может выйти ситуация из фильма «Чучело».

Заместитель директора по научной работе института изучения детства Оксана Шестакова представила предварительные результаты исследования гражданско-патриотического воспитания в школах. В анкетировании принял участие 4 321 четвероклассник из 67 регионов России.



Согласно исследованию, с утверждением «я уважаю свой народ» согласились 62% школьников, а «я уважаю свой народ и другие народы нашей страны» — 78%. 8% школьников считают, что у них есть права, а обязанности за них выполняют родители. С тем, что существуют права и обязанности по отношению к другим людям, согласились 74% опрошенных, при этом только 61% школьников участвует в жизни класса.

Эксперты отметили, что воспитывать нужно, вовлекая детей в социально-значимую деятельность. При этом отдавать детям больше ответственности в организации различных школьных мероприятий. Помочь в этом может советник директора по воспитанию, который, по задумке, должен представлять детские интересы взрослым педагогам. За образец советникам предложили взять пионервожатых.

«Как понять, как работать советником? Найдите старую пионервожатую, которая скорее всего давно стала директором школы. А я знаю в Санкт-Петербурге сотни пионервожатых, которые потом стали директорами успешных школ. Найдите и поговорите, что у них получалось, а что нет. Если мы забудем преемственность, перестанем анализировать практики, мы мало получим», — сказала Казакова.



Отдельную дискуссию посвятили вовлечению родителей в жизнь школы. Одна из педагогов пожаловалась, что только 10% родителей готовы к каким-либо активностям, 5% — ничего не хотят, а остальные находятся в позиции — сделайте, как хотите.



Результатом такого отношения стала реформа образования в 90-х, когда было заложено отношение к школе как услуге. Теперь, по словам учителей, родители приходят в класс с ожиданием, что «школа должна». При этом случаются конфликты с детьми 90-х, которые сейчас привели своих детей в школы и не всегда понимают, зачем нужны те или иные мероприятия.



«Я считаю, что родители обязательно должны участвовать в жизни школы, потому что иначе получается такая история, похожая на Александра Первого. У него бабушка Екатерина Великая, а папа Павел Первый. Бабушка его воспитывала в одну сторону, а папа в другую, ребенок был в двух информационных полях. Современный школьник не виноват, что иногда он находится в двух разных полях, а семьи бывают разными. Чтобы выровнять эти поля и задать общие ценности ребенку, мы обязаны привлекать родителей к образовательному процессу, — отметил советник по воспитанию 303 школы Фрунзенского района Альфред Гринмирис. — Нужно найти, чем зацепить родителей. Для кого-то это будет гражданско-патриотическое воспитание, для кого-то волонтерство или театр, спорт. Каждый родитель, наверно, в детстве хотел чем-то заниматься и у него есть нереализованные амбиции. Может быть, через эти амбиции».

