    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    753мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.24eur98.62

    Бесстрашные свиристели массово гибнут на Камышовой улице. Петербуржцы просят спасти птиц

    2607
    13 комментариев

    Фото настоящего кладбища птиц прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Валентина. Грустные кадры она сняла в Приморском районе Петербурга. Смертельной преградой для пернатых стал забор, который установили вдоль нового участка Шуваловского проспекта.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Свиристели и снегири гибнут массово — видимо, их манят ягоды растущей за забором рябины, заметить прозрачный экран птицы не успевают.

    «Фонтанка.ру»

    «Я прошла короткий участок вдоль Камышовой улицы, под щитом целое кладбище птиц. Еще большее беспокойство вызывает то, что дорога проходит вдоль заказника, в котором гнездятся исчезающие виды птиц. Я бы хотела привлечь внимание граждан и администрации, чтобы заграждение сделали непрозрачным или убрали», — пишет Валентина.

    ПоделитьсяПоделиться

    Причем создателей преграды нельзя упрекнуть в халатности или черствости — как положено, на прозрачные элементы ограды нанесены силуэты хищных птиц. Они должны отпугивать мирных пернатых и тем самым не давать им врезаться в забор. Но в общем-то надежный и признанный способ на Шуваловском почему-то не работает.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СвиристелиКамышовая улицаПтицы разбиваются об экран
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close