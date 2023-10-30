Бесстрашные свиристели массово гибнут на Камышовой улице. Петербуржцы просят спасти птиц

Фото настоящего кладбища птиц прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Валентина. Грустные кадры она сняла в Приморском районе Петербурга. Смертельной преградой для пернатых стал забор, который установили вдоль нового участка Шуваловского проспекта.
Свиристели и снегири гибнут массово — видимо, их манят ягоды растущей за забором рябины, заметить прозрачный экран птицы не успевают.
«Фонтанка.ру»
«Я прошла короткий участок вдоль Камышовой улицы, под щитом целое кладбище птиц. Еще большее беспокойство вызывает то, что дорога проходит вдоль заказника, в котором гнездятся исчезающие виды птиц. Я бы хотела привлечь внимание граждан и администрации, чтобы заграждение сделали непрозрачным или убрали», — пишет Валентина.
Причем создателей преграды нельзя упрекнуть в халатности или черствости — как положено, на прозрачные элементы ограды нанесены силуэты хищных птиц. Они должны отпугивать мирных пернатых и тем самым не давать им врезаться в забор. Но в общем-то надежный и признанный способ на Шуваловском почему-то не работает.