Квартиру Зеленского в крымской Ливадии продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей

Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма продали на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На электронные торги на площадке официального портала «ГИС Торги» заявились два участника, сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений республики.



Начальная минимальная стоимость квартиры площадью 119,5 кв. м в доме 44А по улице Батурина составляла 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на Елену Зеленскую.

