Кадыров рассказал о пополнении «Ахмата» бывшими вагнеровцами

В состав спецназа «Ахмат» зачислены более 170 бойцов из ЧВК «Вагнер». Многие из них имеют «богатый опыт» ведения боевых действий на территории Донбасса и Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября.



«Заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас всё-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "АХМАТ"», — написал Кадыров.

Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в спецназ «Ахмат» сообщил командир отряда Апты Алаудинов. Однако он не называл число бойцов.