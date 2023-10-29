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    Кадыров рассказал о пополнении «Ахмата» бывшими вагнеровцами

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    В состав спецназа «Ахмат» зачислены более 170 бойцов из ЧВК «Вагнер». Многие из них имеют «богатый опыт» ведения боевых действий на территории Донбасса и Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября.

    «Заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас всё-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "АХМАТ"», — написал Кадыров.

    Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в спецназ «Ахмат» сообщил командир отряда Апты Алаудинов. Однако он не называл число бойцов.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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