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    Командир «Ахмата» рассказал о массовом переходе в отряд бойцов ЧВК «Вагнер»

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    Бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в подразделения специального отряда «Ахмат» и отправляются в зону спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости 28 октября рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

    Алаудинов заверил, что вагнеровцы и раньше были в его отряде, но теперь наметилось «массовое пополнение». Он отметил, что среди пополнивших ряды «Ахмата» есть и командиры из ЧВК, но не стал называть их фамилии.

    «Мы, можно сказать, некоторое время были «соседями». Где находился «Вагнер», у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» тоже всегда отзывались о нас очень уважительно», — цитирует РИА Алаудинова.

    Военкор Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале добавляет, что на днях на базу ЧВК «Вагнер» в Сирии приезжали представители Минобороны. «Большая часть ребят подписали контракты с Экспедиционным корпусом, который от МО. Зарплаты те же, плюс полная социалка», — сообщила журналист.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера - Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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