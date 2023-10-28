Командир «Ахмата» рассказал о массовом переходе в отряд бойцов ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» массово переходят в подразделения специального отряда «Ахмат» и отправляются в зону спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости 28 октября рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

Алаудинов заверил, что вагнеровцы и раньше были в его отряде, но теперь наметилось «массовое пополнение». Он отметил, что среди пополнивших ряды «Ахмата» есть и командиры из ЧВК, но не стал называть их фамилии.

«Мы, можно сказать, некоторое время были «соседями». Где находился «Вагнер», у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» тоже всегда отзывались о нас очень уважительно», — цитирует РИА Алаудинова.