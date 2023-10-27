    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    753мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    Фут-фетишизм и экскрементофилия. Стало известно, чем зарабатывала на жизнь 17-летняя жительница Петербурга до того, как ее изнасиловали

    11717
    81 комментарий

    Представившийся силовиком насильник из Приморского района Петербурга пришел на встречу с 17-летней девушкой неслучайно. Подразумевалось, что он будет одним из ее клиентов.

    Подробности жизни девушки, которая два дня назад заявила в полицию об изнасиловании якобы сотрудником правоохранительных органов, стали известны «Фонтанке» 27 октября.

    Мужчина, которого сейчас ищут оперативники, пришел в парадную одного из домов на улице Маршала Новикова по предварительной договоренности. Как оказалось, 17-летняя Маша (имя изменено) около года зарабатывает на жизнь, удовлетворяя потребности мужчин в сексуальных девиациях. Девушка должна была приходить на встречи немытой, в некоторых случаях испражняться на своих партнеров. За сеанс она могла заработать порядка 50 тысяч рублей, «свидания» проходили в парадных и прочих подобных местах.

    Последняя встреча тоже подразумевала такие взаимоотношения, но клиент, предусмотрительно замотав почти все лицо шарфом, с ходу заявил, что он из уголовного розыска и проводит «контрольную закупку». Откупиться девушка не смогла, тогда он принудил ее к сексу.

    Как сообщалось ранее, характерных следов изнасилования на теле девушки не нашли, после чего и выяснилось, как все произошло на самом деле. Матери она рассказала историю о какой-то влиятельной и богатой знакомой, с которой некоторое время дружила, но потом на время связь прервала. Якобы выходя в парадную на Маршала Новикова, она думала, что идет встречаться с этой женщиной.

    Известно, что к правоохранительным органам насильник никакого отношения не имеет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФетишисткаИзнасилованная фетишистка
    ЛАЙК4
    СМЕХ36
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 81

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    81
    close