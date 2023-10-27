Фут-фетишизм и экскрементофилия. Стало известно, чем зарабатывала на жизнь 17-летняя жительница Петербурга до того, как ее изнасиловали

Представившийся силовиком насильник из Приморского района Петербурга пришел на встречу с 17-летней девушкой неслучайно. Подразумевалось, что он будет одним из ее клиентов.



Подробности жизни девушки, которая два дня назад заявила в полицию об изнасиловании якобы сотрудником правоохранительных органов, стали известны «Фонтанке» 27 октября.

Мужчина, которого сейчас ищут оперативники, пришел в парадную одного из домов на улице Маршала Новикова по предварительной договоренности. Как оказалось, 17-летняя Маша (имя изменено) около года зарабатывает на жизнь, удовлетворяя потребности мужчин в сексуальных девиациях. Девушка должна была приходить на встречи немытой, в некоторых случаях испражняться на своих партнеров. За сеанс она могла заработать порядка 50 тысяч рублей, «свидания» проходили в парадных и прочих подобных местах.