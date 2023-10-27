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    Ленин выступил на съезде Комсомола в Москве. Но не живой

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    Владимир Ленин выступил перед участниками седьмого съезда Ленинского Коммунистического Союза молодежи РФ. Ролик опубликовали в сообществе КПРФ 27 октября.

    VII Съезд ЛКСМ РФ

    Перед собравшимися произнесла вступительную речь голограмма советского вождя. Ленин говорил о том, как нужно готовить молодежь к тому, чтобы она достроила коммунизм.

    «Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить, и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать высокое звание коммунистической молодежи. И, естественно, как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и завершить то, что начали мы. Я думаю, что это является главной задачей, стоящей перед таким высоким собранием, как ваш Коммунистический съезд Союза молодежи», — произнес революционер.

    Ленин также заявил о неотрывности теории от практики. Он отметил, что коммунистом можно стать только тогда, когда человек «обогатит свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество».

    Выступление длилось примерно 5 минут и закончилось аплодисментами и лозунгом «Ленин! Партия! Комсомол!».

    Съезд Коммунистического Союза молодежи РФ открылся в преддверии 105-й годовщины Ленинского Комсомола.

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