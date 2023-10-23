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    Старейший в мире пес Боби умер в возрасте 31 года

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    3 комментария
    Фото: кадр из видео / Guinness World Records / YouTube
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    Португальский пес Боби, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года. Об этом в понедельник, 23 октября, стало известно из сообщения на сайте Книги.

    Собака умерла в возрасте 31 года и 165 дней. Боби скончался в субботу, 21 октября, в доме в деревне Конкейруш, где всю жизнь прожил с семьей Кошта.

    Автор: видео / Guinness World Records / YouTube

    Пес Боби оказался в Книге рекордов Гиннесса в феврале 2023 года как самая долгоживущая собака в мире.

    Средняя продолжительность жизни псов его породы — Рафейру ду Алентежу — составляет около 12–14 лет.

    Фото: кадр из видео / Guinness World Records / YouTube

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    Книга рекордов ГиннессаПортугалияЖивотные
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 3

    Гость23 Окт 2023 в 15:08
    А сколько умерло российских детей потому что не успели собрать по смс. кто посчитает?
    +0−3
    Гость23 Окт 2023 в 15:07
    все псы попадают в рай
    +3−0
    Гость23 Окт 2023 в 15:06
    Что-то берут сомнения...
    +1−2
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