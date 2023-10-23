Старейший в мире пес Боби умер в возрасте 31 года

Португальский пес Боби, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года. Об этом в понедельник, 23 октября, стало известно из сообщения на сайте Книги.
Собака умерла в возрасте 31 года и 165 дней. Боби скончался в субботу, 21 октября, в доме в деревне Конкейруш, где всю жизнь прожил с семьей Кошта.
Автор: видео / Guinness World Records / YouTube
Пес Боби оказался в Книге рекордов Гиннесса в феврале 2023 года как самая долгоживущая собака в мире.
Средняя продолжительность жизни псов его породы — Рафейру ду Алентежу — составляет около 12–14 лет.