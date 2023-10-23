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    Среди гостей — Дугин. В Мариинском дворце проходит «идеологический форум» Русского народного собора

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    19 комментариев

    В здании Законодательного собрания Петербурга проходит идеологический форум общественной организации Всемирный русский народный собор. Как стало известно «Фонтанке», 23 октября спикеры будут обсуждать вопросы российской идеологии, а 24 октября поедут на экскурсии.

    Мероприятие началось с секций. О темах «Русская идея», «Русский мир», «Идеология и внешняя политика России» рассказали основатель «Царьграда» и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, депутат Госдумы Олег Нилов и философ Александр Дугин соответственно. Беседу с Малофеевым о русской идее модерировал спикер ЗакСа Александр Бельский.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Среди других тем — идеологические основы демографической политики и роль отечественного образования в воспитании молодежи в духе укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    После обсуждений на форуме запланирован фуршет в столовой Мариинского дворца, пленарное заседание и пресс-подход для журналистов. Тема пленарного заседания в программе не обозначена.

    Во вторник, 24 октября, делегаты из регионов посетят Петропавловскую крепость и Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Кроме того, для гостей запланирована автобусная экскурсия: от крейсера «Аврора» до Синопской набережной.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 19

    Сергей Булат23 Окт 2023 в 15:42
    за чей счёт банкет?
    +1−0
    виноватобама23 Окт 2023 в 15:41
    им бы экскурсию в Степанова скворцова.там их аудитория
    +2−0
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