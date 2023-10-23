Среди гостей — Дугин. В Мариинском дворце проходит «идеологический форум» Русского народного собора

В здании Законодательного собрания Петербурга проходит идеологический форум общественной организации Всемирный русский народный собор. Как стало известно «Фонтанке», 23 октября спикеры будут обсуждать вопросы российской идеологии, а 24 октября поедут на экскурсии.
Мероприятие началось с секций. О темах «Русская идея», «Русский мир», «Идеология и внешняя политика России» рассказали основатель «Царьграда» и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, депутат Госдумы Олег Нилов и философ Александр Дугин соответственно. Беседу с Малофеевым о русской идее модерировал спикер ЗакСа Александр Бельский.
Среди других тем — идеологические основы демографической политики и роль отечественного образования в воспитании молодежи в духе укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
После обсуждений на форуме запланирован фуршет в столовой Мариинского дворца, пленарное заседание и пресс-подход для журналистов. Тема пленарного заседания в программе не обозначена.
Во вторник, 24 октября, делегаты из регионов посетят Петропавловскую крепость и Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Кроме того, для гостей запланирована автобусная экскурсия: от крейсера «Аврора» до Синопской набережной.