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    Камера сняла, кто кого не пропустил. Полная версия дорожного спора с водителем Тюльпановых и ножом

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    114 комментариев

    Камера видеонаблюдения запечатлела, как водитель непростого «Мерседеса» пытался освободить дорогу на Крестовском острове в Петербурге. Его нетерпение может потянуть на уголовное дело.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 21 октября, водитель «Мерседеса» дважды подходил к мешавшей проезду «Хонде». На третий воспользовался ножом и проткнул заднее колесо.

    Вторая участница сцены рассказала, что объезжала другую машину через прерывистую линию разметки, когда дорогу ей преградил встречный «Мерседес». Водитель, с её слов, кричал и угрожал так, что испугал и её, и 9-летнюю дочь. В изложении водителя «Мерседеса», бурно реагировать начала женщина, которая не прислушалась к просьбам вернуться в свою полосу. Их, как говорил мужчина, он выражал сначала словами, гудками и фарами, а потом взялся за «маленький ножичек».

    Конфликт случился накануне на пересечении Рюхиной и Крестовского проспекта. Мужчину вскоре задержали. В отделе он получил протокол о мелком хулиганстве. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нож изъят, «Мерседес Бенц-S450» помещен на штрафстоянку. Автомобиль зарегистрирован на вдову бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова. За водителя уже принёс извинения сын Владислав Тюльпанов.

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    Комментарии 114

    Гость21 Окт 2023 в 16:48
    настоящий россиянин взял бы, и сел за рул этой колымаги прегадившей путь по неясным причинам.
    откатил бы её на обочину. нежно, аккуратно.
    и спросил бы номер телефона у девушки. для свидания.
    и подмигнул бы ей.
    и поехал бы восвояси.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:43
    это называется так: ограбление на дороге.
    ограбил. украл колёса. и тут же выкинул их.

    вот стоишь ты на дороге. у тебя проблема.
    а тут подходит разбойник. и не помогает машину с дороги убрать.
    а берёт и грабит.
    грабёж, средь бела дня.
    а что сделал бы этот разбойник, если бы там, не было свидетелей?
    он точно бы изнасиловал и старую и молодую девок.
    рецидивист опасный для общества.
    +0−0
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