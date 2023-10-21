Камера сняла, кто кого не пропустил. Полная версия дорожного спора с водителем Тюльпановых и ножом

Камера видеонаблюдения запечатлела, как водитель непростого «Мерседеса» пытался освободить дорогу на Крестовском острове в Петербурге. Его нетерпение может потянуть на уголовное дело.
«Фонтанка.ру»
Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 21 октября, водитель «Мерседеса» дважды подходил к мешавшей проезду «Хонде». На третий воспользовался ножом и проткнул заднее колесо.
Вторая участница сцены рассказала, что объезжала другую машину через прерывистую линию разметки, когда дорогу ей преградил встречный «Мерседес». Водитель, с её слов, кричал и угрожал так, что испугал и её, и 9-летнюю дочь. В изложении водителя «Мерседеса», бурно реагировать начала женщина, которая не прислушалась к просьбам вернуться в свою полосу. Их, как говорил мужчина, он выражал сначала словами, гудками и фарами, а потом взялся за «маленький ножичек».
Конфликт случился накануне на пересечении Рюхиной и Крестовского проспекта. Мужчину вскоре задержали. В отделе он получил протокол о мелком хулиганстве. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нож изъят, «Мерседес Бенц-S450» помещен на штрафстоянку. Автомобиль зарегистрирован на вдову бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова. За водителя уже принёс извинения сын Владислав Тюльпанов.