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    «В машине никого не находилось». Сын Вадима Тюльпанова извинился за водителя, порезавшего колесо в дорожном споре

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    26 комментариев

    После публикации «Фонтанки» о том, как водитель автомобиля Mercedes проявил себя в дорожном конфликте на Крестовском острове, сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав связался с редакцией, чтобы прокомментировать инцидент.

    «Хочу заверить, что в машине в этот момент никого не находилось, — сказал Владислав Тюльпанов. — Со своей стороны, мы проведем разговор с нашим сотрудником. Хочу принести за него извинения».

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что водитель автомобиля Mercedes в ходе дорожного конфликта порезал ножом колесо Honda Civic. Женщина, находившаяся за рулем Honda, написала заявление в полицию.

    Управлявший Mercedes заявил, что работал водителем у бывшего спикера петербургского парламента Вадима Тюльпанова. Сама машина, по данным «Фонтанки», зарегистрирована на вдову Тюльпанова, она от комментариев отказалась.

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    Водитель Тюльпанова
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    Гость20 Окт 2023 в 22:14
    Водитель, это, как правило, лицо пассажира. Потому что манера езды и поведение на дороге полностью устраивает нанявшее его лицо.
    Если семью Тюльпановых устраивает такой вот водитель, то это характеризует.
    А да, почему хулиган с ножом еще не задержан и не арестован?
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 22:05
    ждем извинений девушки
    +0−1
    Гость20 Окт 2023 в 22:04
    Типичный чиновник РФ
    +0−0
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