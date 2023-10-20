«В машине никого не находилось». Сын Вадима Тюльпанова извинился за водителя, порезавшего колесо в дорожном споре

После публикации «Фонтанки» о том, как водитель автомобиля Mercedes проявил себя в дорожном конфликте на Крестовском острове, сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав связался с редакцией, чтобы прокомментировать инцидент.



«Хочу заверить, что в машине в этот момент никого не находилось, — сказал Владислав Тюльпанов. — Со своей стороны, мы проведем разговор с нашим сотрудником. Хочу принести за него извинения».

Ранее «Фонтанка» рассказала, что водитель автомобиля Mercedes в ходе дорожного конфликта порезал ножом колесо Honda Civic. Женщина, находившаяся за рулем Honda, написала заявление в полицию.