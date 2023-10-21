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    Российским спортсменам могут ограничить выезд за рубеж

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    60 комментариев

    В России могут ввести ограничения на выезд талантливых спортсменов за рубеж. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал министр спорта Олег Матыцин, передает 21 октября РБК.

    «Сейчас будем работать по разработке нормативно-правовых актов вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — сказал он, отвечая на вопрос о проблеме с отъездом молодых хоккеистов.

    Но главное, по мнению министра, — это «создать здесь условия, которые бы позволяли хоккеистам реализовать свои таланты и получать материальную поддержку».

    Ранее президент РФ Владимир Путин на совете по спорту в Перми попросил разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат за границу» молодых и талантливых российских хоккеистов.

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    Комментарии 60

    Гость21 Окт 2023 в 13:39
    Страна крепостных и рабов
    +2−0
    муматор21 Окт 2023 в 13:36
    в 1861 году крепостное право отменили. В 2023 задумались о возвращении. спираль истории, однако.
    +1−0
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