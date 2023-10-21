Российским спортсменам могут ограничить выезд за рубеж

В России могут ввести ограничения на выезд талантливых спортсменов за рубеж. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал министр спорта Олег Матыцин, передает 21 октября РБК.



«Сейчас будем работать по разработке нормативно-правовых актов вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — сказал он, отвечая на вопрос о проблеме с отъездом молодых хоккеистов.



Но главное, по мнению министра, — это «создать здесь условия, которые бы позволяли хоккеистам реализовать свои таланты и получать материальную поддержку».

