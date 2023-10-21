Водитель Тюльпановых получил протокол после дорожного спора на Крестовском

Водитель Тюльпановых, использовавший нож в дорожном конфликте на Крестовском острове в Петербурге, обменял его на протокол о мелком хулиганстве. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 октября.



45-летнего водителя накануне увезли в полицию с Петровской площади, изъяв нож и «Мерседес». Автомобиль числится за вдовой бывшего председателя петербургского ЗакСа, сенатора Вадима Тюльпанова. Забирать машину, по предварительным данным, предстоит с Мончегорской улицы, где находится 43-й отдел полиции.



Мужчине вменили нарушение общественного порядка. Не исключено, что отвечать предстоит не только по статье об административном правонарушении.

