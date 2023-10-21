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    Водитель Тюльпановых получил протокол после дорожного спора на Крестовском

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    39 комментариев

    Водитель Тюльпановых, использовавший нож в дорожном конфликте на Крестовском острове в Петербурге, обменял его на протокол о мелком хулиганстве. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 октября.

    45-летнего водителя накануне увезли в полицию с Петровской площади, изъяв нож и «Мерседес». Автомобиль числится за вдовой бывшего председателя петербургского ЗакСа, сенатора Вадима Тюльпанова. Забирать машину, по предварительным данным, предстоит с Мончегорской улицы, где находится 43-й отдел полиции.

    Мужчине вменили нарушение общественного порядка. Не исключено, что отвечать предстоит не только по статье об административном правонарушении.

    О конфликтной встрече «Фонтанке» рассказала читательница. По словам 55-летней петербурженки, в пятницу на перекрестке с Рюхиной улицей водитель «Мерседеса» перегородил ей дорогу и учинил скандал: проткнул ножом колесо её «Хонды», добил машину кулаком и скрылся. С женщиной была изрядно испугавшаяся 9-летняя дочь.

    По версии мужчины, проезд загородила именно «Хонда», водитель которой «бурно отреагировала» на просьбу вернуться в свою полосу. Отчаявшись вразумить её, он, с его слов, вынул ножичек и пробил колесо.

    Сын Вадима Тюльпанова Владислав уже извинился за сотрудника.

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    Комментарии 39

    Гость21 Окт 2023 в 13:30
    Почему бы на элитных авто не ввести бы вождение роботом телеприсутсвия ?
    +0−0
    26606558021 Окт 2023 в 12:51
    на видео машина женщины стоит на встречной полосе. ей ничего не будет что-ли?
    +0−0
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