Водитель Тюльпановых получил протокол после дорожного спора на Крестовском

Водитель Тюльпановых, использовавший нож в дорожном конфликте на Крестовском острове в Петербурге, обменял его на протокол о мелком хулиганстве. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 октября.
45-летнего водителя накануне увезли в полицию с Петровской площади, изъяв нож и «Мерседес». Автомобиль числится за вдовой бывшего председателя петербургского ЗакСа, сенатора Вадима Тюльпанова. Забирать машину, по предварительным данным, предстоит с Мончегорской улицы, где находится 43-й отдел полиции.
Мужчине вменили нарушение общественного порядка. Не исключено, что отвечать предстоит не только по статье об административном правонарушении.
О конфликтной встрече «Фонтанке» рассказала читательница. По словам 55-летней петербурженки, в пятницу на перекрестке с Рюхиной улицей водитель «Мерседеса» перегородил ей дорогу и учинил скандал: проткнул ножом колесо её «Хонды», добил машину кулаком и скрылся. С женщиной была изрядно испугавшаяся 9-летняя дочь.
По версии мужчины, проезд загородила именно «Хонда», водитель которой «бурно отреагировала» на просьбу вернуться в свою полосу. Отчаявшись вразумить её, он, с его слов, вынул ножичек и пробил колесо.
Сын Вадима Тюльпанова Владислав уже извинился за сотрудника.