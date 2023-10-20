Петербург вошел в тройку регионов — лидеров по числу звонков от мошенников

Чаще всего мошенники звонят жителям Москвы — на столицу приходится 20,4% всех подобных звонков. Как подсчитали в ВТБ, на втором месте с долей 8,5% находится Московская область, а замыкает тройку Петербург с 6,6%.

По данным банка, мошенники также активны в Новосибирской и Самарской областях, Краснодарском крае, Свердловской области. А Северный Кавказ уступил первое место по минимальной активности злоумышленников — теперь менее 1% таких звонков приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятию.

