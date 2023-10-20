Петербург вошел в тройку регионов — лидеров по числу звонков от мошенников

Чаще всего мошенники звонят жителям Москвы — на столицу приходится 20,4% всех подобных звонков. Как подсчитали в ВТБ, на втором месте с долей 8,5% находится Московская область, а замыкает тройку Петербург с 6,6%.
По данным банка, мошенники также активны в Новосибирской и Самарской областях, Краснодарском крае, Свердловской области. А Северный Кавказ уступил первое место по минимальной активности злоумышленников — теперь менее 1% таких звонков приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятию.
Что касается тех, кто попался на уловку мошенников, то, по данным ВТБ, больше всего пострадавших клиентов приходится на Новосибирскую, Воронежскую, Самарскую области и Хабаровский край. Однако этот показатель не превышает 0,3%.
С начала 2023 года число сообщений в банк о звонках мошенников сократилось на 20% по сравнению с тем же прошлогодним периодом и достигло 5,3 млн. Банку удалось спасти более 9,5 млрд рублей на счетах. Соотношение женщин и мужчин среди тех, кого атакуют, примерно равно — 50,4% против 49,6%, средний возраст «жертвы» составил от 35 до 44 лет.
— В первую очередь злоумышленников привлекают люди среднего возраста, поскольку они много работают и финансово стабильны, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса. — Также вдвое увеличилось число атак на молодых людей до 25 лет. Наиболее распространены обманы, основанные на социальной инженерии, примерно каждый третий случай касается оформления кредитов. Уберечь свои деньги помогут, в первую очередь, бдительность и финансовая грамотность. Жертвой злоумышленников можно стать, только сообщив им свои персональные данные, поэтому внимательно читайте тексты СМС-уведомлений от банка. Деньги клиентов в безопасности только на том счете, который сам клиент физически открывал в обслуживающем банке.