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    Женщину с обожженной головой нашли в квартире на Гражданке. Она спасалась от того, чего нет

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    8 комментариев

    В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе приходит в себя петербурженка, пострадавшая от домашнего огня в Калининском районе.

    44-летнюю женщину бригада скорой забрала из квартиры на улице Софьи Ковалевской накануне, стало известно «Фонтанке» 20 октября. В больницу её доставили с термическими ожогами головы. Они беспокойства за жизнь пациентки не вызывали, но её состояние потребовало особого внимания.

    Опасно близко у газовой плиты петербурженка могла оказаться из-за обмана восприятия. По предварительным данным, она страдает от слуховых галлюцинаций.

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    Комментарии 8

    Гость20 Окт 2023 в 12:12
    Вот-вот! Истчо когда барнАвирус завёлся, я предупреждал - носите шапочки из фольги!! )))
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:09
    Убивший своего сына на Софийской улице тоже объяснил свой поступок галюцинациями. Перед этим он употреблял мухоморы. Что перед этим употребляла эта дама?
    +0−0
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