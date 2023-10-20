Женщину с обожженной головой нашли в квартире на Гражданке. Она спасалась от того, чего нет

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе приходит в себя петербурженка, пострадавшая от домашнего огня в Калининском районе.



44-летнюю женщину бригада скорой забрала из квартиры на улице Софьи Ковалевской накануне, стало известно «Фонтанке» 20 октября. В больницу её доставили с термическими ожогами головы. Они беспокойства за жизнь пациентки не вызывали, но её состояние потребовало особого внимания.



Опасно близко у газовой плиты петербурженка могла оказаться из-за обмана восприятия. По предварительным данным, она страдает от слуховых галлюцинаций.

