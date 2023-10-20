Поездка на самокате в легком подпитии на 7-й Советской закончилась для парня тяжелыми травмами

Молодой самокатчик серьезно пострадал при падении в центре Петербурга вечером 19 октября. Он упал и сильно ударился головой.
Около 17 часов 19 октября 26-летний житель Петербурга упал с самоката возле дома 2 по 7-й Советской улице, стало известно «Фонтанке» 20 октября. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную гематому и ушибленную рану брови.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение нейрохирургии. У него также диагностировали алкогольную интоксикацию легкой степени.
Также вечером четверга за медицинской помощью обратился 45-летний мужчина. Он упал с электросамоката на улице Возрождения еще вечером 16 октября. Оказалось, что мужчина получил рвано-ушибленную рану паха и перелом поясничного позвонка.