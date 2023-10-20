Поездка на самокате в легком подпитии на 7-й Советской закончилась для парня тяжелыми травмами

Молодой самокатчик серьезно пострадал при падении в центре Петербурга вечером 19 октября. Он упал и сильно ударился головой.



Около 17 часов 19 октября 26-летний житель Петербурга упал с самоката возле дома 2 по 7-й Советской улице, стало известно «Фонтанке» 20 октября. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную гематому и ушибленную рану брови.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение нейрохирургии. У него также диагностировали алкогольную интоксикацию легкой степени.