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    Поездка на самокате в легком подпитии на 7-й Советской закончилась для парня тяжелыми травмами

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    15 комментариев

    Молодой самокатчик серьезно пострадал при падении в центре Петербурга вечером 19 октября. Он упал и сильно ударился головой.

    Около 17 часов 19 октября 26-летний житель Петербурга упал с самоката возле дома 2 по 7-й Советской улице, стало известно «Фонтанке» 20 октября. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную гематому и ушибленную рану брови.

    Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение нейрохирургии. У него также диагностировали алкогольную интоксикацию легкой степени.

    Также вечером четверга за медицинской помощью обратился 45-летний мужчина. Он упал с электросамоката на улице Возрождения еще вечером 16 октября. Оказалось, что мужчина получил рвано-ушибленную рану паха и перелом поясничного позвонка.

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    Комментарии 15

    Гость20 Окт 2023 в 12:27
    нечего пьяным кататься на самокатах
    +0−0
    ProstoZloy20 Окт 2023 в 11:50
    В таких случаях следовало бы предъявлять регрессивный иск для возмещения стоимости лечения.
    +0−0
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