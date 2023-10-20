Два пенсионера сделали телефонных мошенников миллионерами. Один хотел купить криптовалюту, другой помочь ФСБ

Попытка заработать дорого обошлась пенсионеру в Приморском районе. Переводчик из Московского района в два раза больше отдал «ФСБ».
59-летний житель улицы Савушкина пришел в полицию накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября. Он сообщил, что в течение последнего месяца общался с брокером с некоего сайта. Злоумышленник, по предварительной информации, под предлогом покупки криптовалюты завладел накоплениями петербуржца в размере 2,8 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении дела.
А через три часа в полицию Московского района пришел 70-летний переводчик одного из городских предприятий. Он за сутки общения с «сотрудником ФСБ» передал незнакомцам для сохранения 4,1 млн рублей.
Возбуждено дело по статьям «мошенничество».