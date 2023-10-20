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    Два пенсионера сделали телефонных мошенников миллионерами. Один хотел купить криптовалюту, другой помочь ФСБ

    2007
    18 комментариев

    Попытка заработать дорого обошлась пенсионеру в Приморском районе. Переводчик из Московского района в два раза больше отдал «ФСБ».

    59-летний житель улицы Савушкина пришел в полицию накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября. Он сообщил, что в течение последнего месяца общался с брокером с некоего сайта. Злоумышленник, по предварительной информации, под предлогом покупки криптовалюты завладел накоплениями петербуржца в размере 2,8 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении дела.

    А через три часа в полицию Московского района пришел 70-летний переводчик одного из городских предприятий. Он за сутки общения с «сотрудником ФСБ» передал незнакомцам для сохранения 4,1 млн рублей.

    Возбуждено дело по статьям «мошенничество».

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    Комментарии 18

    Гость20 Окт 2023 в 10:33
    Все знакомые мне бабки: пенсии вообще ни на что не хватает, накоплений нет, шляются по поликлиникам и ездят на транспорте на другой конец города за капустой на 2 рубля дешевле, совсем не дружат с современными технологиями и модными словечками.
    Бабки из новостей: инвестировать в крипту? Куда переводить мои миллионы, о добрый человек?
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 10:23
    У многих зарплата тысяч 16 после налогов, также копейки считают, на пенсию выходить боятся.
    +0−0
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