Православная ЧВК из Кронштадтского собора? «Да у нас 12 детей»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Украинская служба безопасности внезапно объявила 19 октября, что Русская православная церковь якобы создала православную ЧВК «Андреевский крест» в Кронштадтском Морском соборе. Настоятель уверяет: полигон для спецслужб у них — это лишь детская площадка, а занимаются там чуть больше десятка ребят.



Как уверяют украинские безопасники и пишут зарубежные СМИ, в «Андреевский крест» якобы вербуют прихожан (и женщин, и мужчин) с боевым опытом, проводят курсы от инструкторов российских спецслужб; пишут, что не только на полигонах, но и прямо на территории собора. Вот только сенсация опоздала на год. Заголовки о «первой ЧВК при РПЦ», где «готовят бойцов по благословению» и учат добиваться победы любой ценой, запестрели в ноябре 2022 года. Рассказывал об этом коллегам координационный директор «ЧВК» Владимир Хильченко. С тех пор он так и не ответил на вопросы «Фонтанки».

Настоятель Кронштадтского Морского собора отец Алексий еще тогда уверял «Фонтанку» — благословения на второго «Вагнера» не давал — и удивлялся: «Частная военная компания — это, конечно, здорово сказано». Начинание он характеризовал, скорее, как НВП — курс начальной военной подготовки.

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«Прихожане обратились, ребята многие служили раньше... С 2017 года мы занимались с молодежью. А сейчас, конечно, время другое, — рассказывал он «Фонтанке». — Они проходят у нас подготовку, потом пишут заявление в военкомате и идут как добровольцы по специальности, с благословением».



Площадка для «подготовки со специалистами из спецслужб», о которой заговорили украинцы, — это детская площадка в храме Спиридона Тримифунтского. Год назад Алексий рассказывал, что там есть полоса препятствий, стеночка, можно отрабатывать медицинский вынос, перевязку, поучиться, как окопаться и как прятаться. Спустя почти год, 19 октября 2023-го, интонация не изменилась. «Такого нет, что мы готовим батальоны, полки какие-то. С детьми занимаемся. Ходит 12 человек. Медицинская подготовка. Ни оружия, ничего у нас нет. Кого мы можем подготовить? Со взрослыми сейчас уже все налажено — они идут через военкомат», — рассказал Алексий «Фонтанке».

По его словам, Владимир Хильченко в этом участвует как спонсор, дает деньги на поддержку начинаний. Сам Хильченко на вопросы «Фонтанки» не ответил ни по одному известному контакту.

Про Хильченко стоит рассказать отдельно. В СМИ его называют миллиардером. В начале 1990-х он основал холдинг «Фаэтон» — когда-то мощнейшее из городских предприятий с действительно миллиардными оборотами. Ради бизнеса он оставил работу инженера-конструктора. Вместе с партнером Сергеем Снопком за 10 лет Хильченко превратил «Фаэтон» в масштабный холдинг. Ему принадлежала сеть из 42 АЗС, транспортные компании с тысячей единиц техники, сельхозпредприятия. Холдинг вел 70 % торфодобычи в Ленобласти, занимался девелопментом и ЖКХ.

Но в 2004-м между владельцами «Фаэтона» случился разлад https://www.fontanka.ru/2004/01/30/68750/. Холдинг поделили. Сеть АЗС, тогда вторая по величине в Петербурге, перешла к Сергею Снопку. Девелопмент, транспорт достались Владимиру Хильченко. Он основал холдинг «Созвездие Водолея». К Хильченко перешли и обслуживающие предприятия — Петроградская и Колпинская автобазы «Спецтранса». В середине 2010-х, как писала «Фонтанка» https://www.fontanka.ru/2017/02/01/064/, все эти автопредприятия обанкротились.

Как писал «Деловой Петербург», свои активы — транспортную, девелоперскую, управляющую (ЖКХ) и инвестиционную (НИОКР) компании — Владимир Хильченко и объединил в холдинг «Созвездие Водолея». Позднее компания закрыла убыточные направления и сосредоточилась на девелопменте, а в 2020-х всплывала в основном в связи с продажей земельных участков. Например, на Кременчугской улице, где собиралась ранее строить гостиницу на 400 номеров.

Сейчас в офисе «Созвездия Водолея» находится бизнес-школа Хильченко. На её сайте утверждается, что «за 30 лет работы в бизнесе Владимир создал более 100 предприятий, успешно действующих в различных отраслях экономики, с общей стоимостью активов в управлении на 36 миллиардов рублей». И предлагается записаться на семинар в его школу за несколько сотен тысяч рублей. А сам он вел передачу на «Бизнес ФМ» — «Бизнес-доктор». После появления публикации про создание ЧВК для РПЦ его интервью разошлось по десяткам СМИ в России, что, вероятно, повлияет на продажи.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»