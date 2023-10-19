«Ленд Крузер» на встречке. Сенатор Емельянов пострадал в ДТП

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своём регионе. Об этом сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Терентьева.

Емельянов с травмами был госпитализирован. Его прооперировали, прогнозы положительные.



«Переломы есть, конечно», — добавил Терентьев.

По предварительной версии, вчера на трассе Чистополь — Нижнекамск «Ленд Крузер» сенатора выехал на встречку и протаранил «Фольксваген», который поворачивал налево, пишет 161.RU.

Емельянову 66 лет. Он член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.