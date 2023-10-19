    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    760мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.37eur102.91

    «Ленд Крузер» на встречке. Сенатор Емельянов пострадал в ДТП

    3681
    12 комментариев

    Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своём регионе. Об этом сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Терентьева.

    Емельянов с травмами был госпитализирован. Его прооперировали, прогнозы положительные.

    «Переломы есть, конечно», — добавил Терентьев.

    По предварительной версии, вчера на трассе Чистополь — Нижнекамск «Ленд Крузер» сенатора выехал на встречку и протаранил «Фольксваген», который поворачивал налево, пишет 161.RU.

    Емельянову 66 лет. Он член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДТПТатарстан
    ЛАЙК8
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    Гость19 Окт 2023 в 13:30
    и вообще он должен был ехать не на крузаке, а на приоре.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:29
    Лишить прав, крузер отдать водителю фольцвагена,.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close