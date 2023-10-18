    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.35eur102.75

    ЦБ: Годовая инфляция в Петербурге в сентябре составила 5,5%

    1138
    20 комментариев

    Цены на товары и услуги в Петербурге в сентябре 2023 года выросли на 5,47% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из релиза Северо-Западного управления Банка России, опубликованного 18 октября.

    Годовая инфляция в городе в сентябре замедлилась до 5,47% после 5,61% в августе. В Центробанке это связывают со статистическим эффектом высокой базы прошлого года по отдельным видам услуг. В частности, из-за него в начале этой осени медленнее дорожали зарубежный туризм и сотовая связь.

    В то же время продукты стали дорожать активнее из-за ускорения роста цен на мясную продукцию и овощи. Это произошло из-за удорожания импортных кормовых добавок для животных и оборудования. Как и рост цен на ввозимые в страну фрукты, это стало следствием ослабления рубля.

    Также в сентябре быстрее росли в цене легковые автомобили и мебель. Помимо курса на это повлияло то, что спрос на эти товары рос быстрее, чем возможности увеличения предложения.

    Уровень инфляции в Петербурге ниже, чем в целом по СЗФО (5,9% за год) и по стране (6%). То, что цены в России в последние месяцы растут ускоренными темпами, а рубль падает, в ЦБ связывают с «чрезмерным ростом спроса в экономике» и напоминают: поэтому регулятор перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.

    В середине сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Он будет решать, оставить ее или изменить, на следующем заседании совета директоров 27 октября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    Гость18 Окт 2023 в 19:47
    5,5% в день?
    +0−0
    g.m.s.8518 Окт 2023 в 19:26
    )))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close