ЦБ: Годовая инфляция в Петербурге в сентябре составила 5,5%

Цены на товары и услуги в Петербурге в сентябре 2023 года выросли на 5,47% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из релиза Северо-Западного управления Банка России, опубликованного 18 октября.
Годовая инфляция в городе в сентябре замедлилась до 5,47% после 5,61% в августе. В Центробанке это связывают со статистическим эффектом высокой базы прошлого года по отдельным видам услуг. В частности, из-за него в начале этой осени медленнее дорожали зарубежный туризм и сотовая связь.
В то же время продукты стали дорожать активнее из-за ускорения роста цен на мясную продукцию и овощи. Это произошло из-за удорожания импортных кормовых добавок для животных и оборудования. Как и рост цен на ввозимые в страну фрукты, это стало следствием ослабления рубля.
Также в сентябре быстрее росли в цене легковые автомобили и мебель. Помимо курса на это повлияло то, что спрос на эти товары рос быстрее, чем возможности увеличения предложения.
Уровень инфляции в Петербурге ниже, чем в целом по СЗФО (5,9% за год) и по стране (6%). То, что цены в России в последние месяцы растут ускоренными темпами, а рубль падает, в ЦБ связывают с «чрезмерным ростом спроса в экономике» и напоминают: поэтому регулятор перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.
В середине сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Он будет решать, оставить ее или изменить, на следующем заседании совета директоров 27 октября.