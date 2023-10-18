ЦБ: Годовая инфляция в Петербурге в сентябре составила 5,5%

Цены на товары и услуги в Петербурге в сентябре 2023 года выросли на 5,47% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из релиза Северо-Западного управления Банка России, опубликованного 18 октября.



Годовая инфляция в городе в сентябре замедлилась до 5,47% после 5,61% в августе. В Центробанке это связывают со статистическим эффектом высокой базы прошлого года по отдельным видам услуг. В частности, из-за него в начале этой осени медленнее дорожали зарубежный туризм и сотовая связь.

В то же время продукты стали дорожать активнее из-за ускорения роста цен на мясную продукцию и овощи. Это произошло из-за удорожания импортных кормовых добавок для животных и оборудования. Как и рост цен на ввозимые в страну фрукты, это стало следствием ослабления рубля.