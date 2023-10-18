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    Комитет Госдумы не поддержал законопроект о лишении россиян гражданства по рождению

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    11 комментариев

    Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить проекта закона, который предлагает лишать гражданства по рождению за преступления и действия, создающие угрозу нацбезопасности. Инициатива содержит «некорректные формулировки», поэтому ее рекомендовано отклонить, говорится в отзыве думского комитета.

    «Рассматриваемый законопроект не может быть поддержан», — сообщили депутаты, уточнив, что такое общее обоснование, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию, является «явно некорректным».

    21 июля сенатор от Крыма Сергей Цеков, Ольга Бас от ЛНР и Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя предложили создать возможность прекращения российского гражданства по рождению за совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. Например, дезертирство, дискредитация вооруженных сил и призывы к экстремизму.

    Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, тогда напомнил, что по Конституции РФ, российский гражданин не может быть лишен своего гражданства, и посоветовал коллегам «почитать Конституцию». После этого сенаторы отозвали свои подписи, кроме Сергея Цекова, который уверен, что у проекта закона «есть будущее».

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    Лишение гражданстваГражданство РФСовет ФедерацииГосдума РФ
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    Комментарии 10

    Гость18 Окт 2023 в 11:45
    Закон был бы вполне адекватный и в русле, так как живем по поговорке "чем хуже, тем лучше". Может, еще примут.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 11:45
    Думаете они бы сами себе в ногу выстрелили? Если бы они этот закон приняли, то сами бы остались без гражданства на следующий день после окончания мандата. Пусть гражданство Локхид мартин и райтеон получают, раз на их благо сработали.
    +0−0
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