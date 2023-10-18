Комитет Госдумы не поддержал законопроект о лишении россиян гражданства по рождению

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить проекта закона, который предлагает лишать гражданства по рождению за преступления и действия, создающие угрозу нацбезопасности. Инициатива содержит «некорректные формулировки», поэтому ее рекомендовано отклонить, говорится в отзыве думского комитета.
«Рассматриваемый законопроект не может быть поддержан», — сообщили депутаты, уточнив, что такое общее обоснование, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию, является «явно некорректным».
21 июля сенатор от Крыма Сергей Цеков, Ольга Бас от ЛНР и Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя предложили создать возможность прекращения российского гражданства по рождению за совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. Например, дезертирство, дискредитация вооруженных сил и призывы к экстремизму.
Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, тогда напомнил, что по Конституции РФ, российский гражданин не может быть лишен своего гражданства, и посоветовал коллегам «почитать Конституцию». После этого сенаторы отозвали свои подписи, кроме Сергея Цекова, который уверен, что у проекта закона «есть будущее».