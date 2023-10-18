Педофила-иностранца ищут в Петербурге после заявления матери 15-летней девочки

Петербурженка лишь спустя два года узнала о том, что её дочь стала жертвой сексуального насилия почти у нее под боком.



В полицию жительница Петроградского района обратилась накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 18 октября. По предварительной информации, женщина сообщила, что с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года знакомый её сожителя совершил на дочерью-школьницей насильственные действия сексуального характера. На тот момент девочке было 13 лет.



Назвала заявительница и имя подозреваемого: по ее словам, это был 30-летний гражданин Киргызстана, который приехал в Петербург на работу.

