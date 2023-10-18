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    Педофила-иностранца ищут в Петербурге после заявления матери 15-летней девочки

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    30 комментариев

    Петербурженка лишь спустя два года узнала о том, что её дочь стала жертвой сексуального насилия почти у нее под боком.

    В полицию жительница Петроградского района обратилась накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 18 октября. По предварительной информации, женщина сообщила, что с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года знакомый её сожителя совершил на дочерью-школьницей насильственные действия сексуального характера. На тот момент девочке было 13 лет.

    Назвала заявительница и имя подозреваемого: по ее словам, это был 30-летний гражданин Киргызстана, который приехал в Петербург на работу.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 30

    Гость18 Окт 2023 в 11:12
    По комментам видно, что очень редко у мужского пола включается ум, налицо деградация. Думают, их лохматый приезжий дружок им потом проставится за защиту.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 10:26
    Классика жанра. В 13 без "пломбы" оказываются, в 15 рожают или делают аборт. Скрепно.
    +0−0
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