В Кингисеппе задержали дезертира, который прятался за дверью с «Пионером»

Делегация из сотрудников полиции и военнослужащих из части в поселке Саперное пришла 17 октября на Большую Советскую улицу в Кингисеппе. Там, по информации силовиков, мог скрываться 30-летний местный житель, который самовольно покинул место службы.
Дом на Большой Советской выбрали не просто так, там проживает отец разыскиваемого. Он как раз открыл дверь. Члены делегации начали расспрашивать пенсионера о сыне, который уклоняется от воинской службы. Мужчина пригласил гостей зайти в трехкомнатную квартиру. Полиция проверила помещение и беглеца не нашла, но зато обратила внимание на одну закрытую комнату. Пенсионера попросили отпереть дверь, на что тот сказал, мол, она изнутри заперта, а ключей у него нет.
Делегаты не отступили, участковый как следует дернул ручку двери и попал в третью комнату. Там сидел молодой человек с пистолетом в руках. Оружие он направил на визитера и предупредил, что может выстрелить. В ответ участковый уполномоченный тоже достал табельный пистолет и потребовал прекратить шантаж. Он предупредил, что в квартире находятся еще один сотрудник полиции и двое младших командиров воинской части. После этого военнослужащий положил оружие на пол, а один из командиров отделения пнул пистолет в коридор.
На место был вызван наряд патрульных, которые доставили разыскиваемого в дежурную часть, откуда его уже забрали представители военной комендатуры. С места происшествия изъяли пистолет, который оказался обычным газовым «Пионером».