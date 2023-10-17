В Кингисеппе задержали дезертира, который прятался за дверью с «Пионером»

Делегация из сотрудников полиции и военнослужащих из части в поселке Саперное пришла 17 октября на Большую Советскую улицу в Кингисеппе. Там, по информации силовиков, мог скрываться 30-летний местный житель, который самовольно покинул место службы.



Дом на Большой Советской выбрали не просто так, там проживает отец разыскиваемого. Он как раз открыл дверь. Члены делегации начали расспрашивать пенсионера о сыне, который уклоняется от воинской службы. Мужчина пригласил гостей зайти в трехкомнатную квартиру. Полиция проверила помещение и беглеца не нашла, но зато обратила внимание на одну закрытую комнату. Пенсионера попросили отпереть дверь, на что тот сказал, мол, она изнутри заперта, а ключей у него нет.