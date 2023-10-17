Не открывший представительство в России Zoom оштрафовали на миллионы

Столичный мировой суд 422-го судебного участка Таганского района наложил на не открывший представительство в России Zoom штраф. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости.
Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей иностранных интернет-компаний»). Штраф составит более 115 миллионов рублей.
Протокол по этой статье суд рассматривал впервые — она была введена в июле 2022 года. Судья пояснил, что сумма оборотного штрафа составила десятую часть выручки Zoom за 2022 год.