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    Не открывший представительство в России Zoom оштрафовали на миллионы

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    Столичный мировой суд 422-го судебного участка Таганского района наложил на не открывший представительство в России Zoom штраф. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости.

    Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей иностранных интернет-компаний»). Штраф составит более 115 миллионов рублей.

    Протокол по этой статье суд рассматривал впервые — она была введена в июле 2022 года. Судья пояснил, что сумма оборотного штрафа составила десятую часть выручки Zoom за 2022 год.

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    ШтрафZoom
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    Комментарии 13

    Гость17 Окт 2023 в 15:36
    Да уж
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