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    Съемки фильма про Пушкина почти на неделю перекроют улицы в центре Петербурга

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Киношники потеснят водителей в центре Петербурга с 20 по 25 октября. Для съемок художественного фильма «Пророк» будут перекрывать ряд улиц, а на нескольких запретят парковаться.

    С 0:00 до 23:59 20 октября запретят остановку транспорта на улице Оружейника Федорова и в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского. А с 18:00 20 октября до 12:00 25 октября их закроют для проезда, сообщает 17 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Помимо этого, с 12:00 до 23:59 21 октября, с 12:00 до 23:59 22 октября и с 7:00 до 19:00 24 октября (не более 5 минут в час) будут перекрывать движение на:

    • улице Чайковского от набережной Фонтанки до Гагаринской улицы;
    • Гагаринской улице от улицы Чайковского до Гангутской улицы;
    • Гангутской улице от Гагаринской улицы до набережной Фонтанки;
    • набережной Фонтанки от улицы Чайковского до Гангутской улицы.

    В сентябре съемки «Пророка» вернули в XIX век набережную Мойки: дорожная разметка скрылась за слоем грязи, а по улице гуляли барышни пушкинских времен. Картина расскажет о жизни поэта Александра Пушкина.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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