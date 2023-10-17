Съемки фильма про Пушкина почти на неделю перекроют улицы в центре Петербурга

Киношники потеснят водителей в центре Петербурга с 20 по 25 октября. Для съемок художественного фильма «Пророк» будут перекрывать ряд улиц, а на нескольких запретят парковаться.

С 0:00 до 23:59 20 октября запретят остановку транспорта на улице Оружейника Федорова и в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского. А с 18:00 20 октября до 12:00 25 октября их закроют для проезда, сообщает 17 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.