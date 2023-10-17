Съемки фильма про Пушкина почти на неделю перекроют улицы в центре Петербурга

Киношники потеснят водителей в центре Петербурга с 20 по 25 октября. Для съемок художественного фильма «Пророк» будут перекрывать ряд улиц, а на нескольких запретят парковаться.
С 0:00 до 23:59 20 октября запретят остановку транспорта на улице Оружейника Федорова и в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского. А с 18:00 20 октября до 12:00 25 октября их закроют для проезда, сообщает 17 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Помимо этого, с 12:00 до 23:59 21 октября, с 12:00 до 23:59 22 октября и с 7:00 до 19:00 24 октября (не более 5 минут в час) будут перекрывать движение на:
- улице Чайковского от набережной Фонтанки до Гагаринской улицы;
- Гагаринской улице от улицы Чайковского до Гангутской улицы;
- Гангутской улице от Гагаринской улицы до набережной Фонтанки;
- набережной Фонтанки от улицы Чайковского до Гангутской улицы.
В сентябре съемки «Пророка» вернули в XIX век набережную Мойки: дорожная разметка скрылась за слоем грязи, а по улице гуляли барышни пушкинских времен. Картина расскажет о жизни поэта Александра Пушкина.