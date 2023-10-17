Достопримечательности Петербурга теперь можно рассмотреть на «Яндекс Картах» в 3D

В «Яндекс Картах» появились цветные трехмерные модели достопримечательностей Петербурга. Их можно вращать, рассматривая с разных сторон и ракурсов.
Дизайнеры воссоздали в 3D-моделях знаковых объектов Петербурга их основные архитектурные особенности, цвета, тени и даже расположение деревьев вокруг них. При переключении на ночную тему на зданиях появляется подсветка, соответствующая реальной, рассказали 17 октября в пресс-службе «Яндекса».
В 3D сейчас можно рассмотреть:
- дом Зингера,
- крейсер «Аврора»,
- Эрмитаж,
- Музей истории,
- Петропавловскую крепость,
- Музей антропологии и этнографии,
- храм Воскресения Христова,
- Казанский собор,
- Исаакиевский собор,
- Александровскую колонну,
- две Ростральные колонны,
- здание Биржи,
- Лахта центр,
- памятник «Чижик-Пыжик»,
- «Пять углов»,
- стены острова Новая Голландия.
Трехмерные модели доступны и в приложении, и в веб-версии карт. Чтобы увидеть их, достаточно приблизить нужный объект на карте. Для того чтобы рассмотреть достопримечательность не сверху, а со стороны, надо параллельно провести двумя пальцами вверх по экрану. И также двумя пальцами можно вращать карту, чтобы поворачивать модель в разные стороны.