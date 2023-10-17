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    Достопримечательности Петербурга теперь можно рассмотреть на «Яндекс Картах» в 3D

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    Фото: «Яндекс»
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    В «Яндекс Картах» появились цветные трехмерные модели достопримечательностей Петербурга. Их можно вращать, рассматривая с разных сторон и ракурсов.

    Дизайнеры воссоздали в 3D-моделях знаковых объектов Петербурга их основные архитектурные особенности, цвета, тени и даже расположение деревьев вокруг них. При переключении на ночную тему на зданиях появляется подсветка, соответствующая реальной, рассказали 17 октября в пресс-службе «Яндекса».

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    В 3D сейчас можно рассмотреть:

    • дом Зингера,
    • крейсер «Аврора»,
    • Эрмитаж,
    • Музей истории,
    • Петропавловскую крепость,
    • Музей антропологии и этнографии,
    • храм Воскресения Христова,
    • Казанский собор,
    • Исаакиевский собор,
    • Александровскую колонну,
    • две Ростральные колонны,
    • здание Биржи,
    • Лахта центр,
    • памятник «Чижик-Пыжик»,
    • «Пять углов»,
    • стены острова Новая Голландия.

    Трехмерные модели доступны и в приложении, и в веб-версии карт. Чтобы увидеть их, достаточно приблизить нужный объект на карте. Для того чтобы рассмотреть достопримечательность не сверху, а со стороны, надо параллельно провести двумя пальцами вверх по экрану. И также двумя пальцами можно вращать карту, чтобы поворачивать модель в разные стороны.

    Фото: «Яндекс»

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    ПетербургЯндекс.Карты
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