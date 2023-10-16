Курьера службы доставки задержали в Петербурге после того, как пенсионерка лишилась миллиона

После заявления пенсионерки из Приморского района о мошенничестве на миллион задержан курьер доставки.
72-летняя жительница проспекта Королева обратилась в полицию накануне около половины первого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября. Женщина рассказала, что днем раньше ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. За невозбуждение уголовного дела с женщины потребовали все её накопления. Пенсионерка отдала незнакомцу 1,2 млн рублей.
Сотрудники полиции около шести вечера задержали на Шуваловском проспекте 59-летнего курьера службы доставки. Именно он забрал сверток с деньгами и отвез его на бульвар Десантника Вадима Чугунова. Там он передал его молодой женщине в очках.
После опроса мужчину отпустили.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».