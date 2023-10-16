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    Курьера службы доставки задержали в Петербурге после того, как пенсионерка лишилась миллиона

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    3 комментария

    После заявления пенсионерки из Приморского района о мошенничестве на миллион задержан курьер доставки.

    72-летняя жительница проспекта Королева обратилась в полицию накануне около половины первого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября. Женщина рассказала, что днем раньше ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. За невозбуждение уголовного дела с женщины потребовали все её накопления. Пенсионерка отдала незнакомцу 1,2 млн рублей.

    Сотрудники полиции около шести вечера задержали на Шуваловском проспекте 59-летнего курьера службы доставки. Именно он забрал сверток с деньгами и отвез его на бульвар Десантника Вадима Чугунова. Там он передал его молодой женщине в очках.

    После опроса мужчину отпустили.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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    Комментарии 3

    NSE16 Окт 2023 в 11:25
    Какие все таки богатые у нас пенсионерки! Только мозгами обделены )
    +1−0
    Игoрь16 Окт 2023 в 11:17
    Что значит "задержали"? Если имело место задержание - у курьера появляется право на реабилитацию со всеми вытекающими, т.к. задержание применяется лишь к тем, в отношении кого уже есть уголовное преследование. Наверное, просто опросили без какого-либо задержания.
    +0−0
    HomerMP16 Окт 2023 в 10:40
    С тем же успехом можно было бы задержать кота. Вот если «женщину в очках» задержат, то можно и отчитаться.
    +1−0
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