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    Петербуржца арестовали по делу о признании в любви начальнику украинской разведки

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    6 комментариев

    Красногвардейский районный суд заключил под стражу петербуржца Олега Пронина, обвиняемого в вандализме и незаконном хранении оружия. Об этом 14 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Дознание установило, что Пронин в четверг вечером, находясь на Синявинской улице, а затем на Среднеохтинском проспекте, нарисовал черной краской сердце «в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины». Своими действиями мужчина «осквернил фасады зданий». Следствие считает, что Прониным двигал мотив политической и национальной ненависти.

    Дома у Пронина нашли боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56. Эти артефакты стали вторым уголовным делом. Обвиняемый против стражи возражал, признал вину и пообещал, что скрываться не будет. Суд встал на сторону следствия.

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    Комментарии 6

    Гость14 Окт 2023 в 19:07
    Может у них взаимно?
    +0−1
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