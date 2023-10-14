Петербуржца арестовали по делу о признании в любви начальнику украинской разведки

Красногвардейский районный суд заключил под стражу петербуржца Олега Пронина, обвиняемого в вандализме и незаконном хранении оружия. Об этом 14 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.
Дознание установило, что Пронин в четверг вечером, находясь на Синявинской улице, а затем на Среднеохтинском проспекте, нарисовал черной краской сердце «в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины». Своими действиями мужчина «осквернил фасады зданий». Следствие считает, что Прониным двигал мотив политической и национальной ненависти.
Дома у Пронина нашли боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56. Эти артефакты стали вторым уголовным делом. Обвиняемый против стражи возражал, признал вину и пообещал, что скрываться не будет. Суд встал на сторону следствия.