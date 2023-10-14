WP: По колоннам беженцев в Газе нанесли ракетный удар, погибли десятки

Главная автомагистраль в секторе Газа, по которой проходила эвакуация жителей региона, подверглась авиационному удару. Как пишет The Washington Post со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, в результате погибли десятки человек, получили ранения более 200.



Издание также опубликовало видеозапись, которая была сделана, судя по всему, вскоре после удара. Отмечается, что видео подтвержденное. На дороге Салах аль-Дин видны тела жертв, включая детей, разбросанные вдоль дороги, горящие автомобили. Не уточняется, когда конкретно это случилось.