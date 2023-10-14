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    WP: По колоннам беженцев в Газе нанесли ракетный удар, погибли десятки

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    Главная автомагистраль в секторе Газа, по которой проходила эвакуация жителей региона, подверглась авиационному удару. Как пишет The Washington Post со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, в результате погибли десятки человек, получили ранения более 200.

    Издание также опубликовало видеозапись, которая была сделана, судя по всему, вскоре после удара. Отмечается, что видео подтвержденное. На дороге Салах аль-Дин видны тела жертв, включая детей, разбросанные вдоль дороги, горящие автомобили. Не уточняется, когда конкретно это случилось.

    Катарское издание Al Jazeera сообщило о 70 погибших. Отмечается, что пострадали гражданские лица, которые пытались переместиться с севера сектора Газа на юг.

    На данный момент ХАМАС обвиняет Израиль в проведении удара. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не прокомментировала эти обвинения.

    13 октября ЦАХАЛ обратился к мирным жителям сектора Газа с призывом эвакуировать свои дома на юг ради собственной безопасности.

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