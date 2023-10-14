Победителя шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при себе обнаружено запрещенное. Фигурант уже светился в телевизоре.



Как сообщает ТАСС, в руки правоохранителей попался Дмитрий Щебет — танцор и хореограф, победитель третьего сезона телешоу «Танцы». По данным ГУ МВД, на Звенигородском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и решили проверить документы у пассажира. Мужчина стал заметно нервничать и невнятно ответил на вопрос, везет ли он с собой запрещенные вещества.

В ходе досмотра у него в кармане штанов нашли «сверток с веществом зеленого цвета». Исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство. Всего было изъято 10,5 грамма наркотиков.