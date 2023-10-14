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    Рыжий, взрослый, кастрирован. Петербургский театр потерял Станиславского

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    Театр, имени Которого Нельзя Называть в Петербурге, потерял одну из своих важных достопримечательностей — рыжего кота по кличке Станиславский. О пропаже там рассказали еще 6 октября, однако любимец до сих пор не нашелся.

    Фото: Театр, имени Которого Нельзя Называть
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    Рыжий, с полосками, 7 лет, кастрирован. Немножко надорвано ухо, и есть царапинка на носу.

    «Жил в театре на Каменноостровском, 27Г. Свободно гулял во дворе, в сквере Низами и последние пару месяцев на территории Первого медицинского им. Павлова. Не пришел домой 28 сентября», — сообщили в театре.

    Если вы что-то знаете о местонахождении кота — позвоните по номеру 8 950 007 55 26.

    Фото: Театр, имени Которого Нельзя Называть

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