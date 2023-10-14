Рыжий, взрослый, кастрирован. Петербургский театр потерял Станиславского

Театр, имени Которого Нельзя Называть в Петербурге, потерял одну из своих важных достопримечательностей — рыжего кота по кличке Станиславский. О пропаже там рассказали еще 6 октября, однако любимец до сих пор не нашелся.
Рыжий, с полосками, 7 лет, кастрирован. Немножко надорвано ухо, и есть царапинка на носу.
«Жил в театре на Каменноостровском, 27Г. Свободно гулял во дворе, в сквере Низами и последние пару месяцев на территории Первого медицинского им. Павлова. Не пришел домой 28 сентября», — сообщили в театре.
Если вы что-то знаете о местонахождении кота — позвоните по номеру 8 950 007 55 26.