Украинский футболист Распутько сбежал из «Шахтера». Кажется, его ждут в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из футбольного клуба «Шахтер» в Россию со скандалом сбежал юный, но очень талантливый футболист Александр Распутько. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему его появления стоит ждать в Петербурге.

Что случилось с Александром Распутько Футбольный клуб «Шахтер» (формально из Донецка, но по факту с 2014 года играет то во Львове, то в Киеве) 4 октября сыграл в Бельгии против «Антверпена» в юношеской лиге УЕФА (аналог взрослой Лиги чемпионов). Когда команда возвращалась обратно, при посадке на самолет недосчитались одного игрока. Им оказался 19-летний полузащитник Александр Распутько. Донецкий клуб долго молчал, пока о ситуации не узнали украинские журналисты.



По информации издания Sport.ua, Распутько благополучно прошел вместе со всей командой регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, после чего просто исчез. Телефон молодого человека оказался выключен, а все фотографии из соцсетей удалены.

Сразу появились две версии. Первая — у игрока случился конфликт с руководством из-за нового контракта. Как раз перед игрой в Бельгии он подписал новое пятилетнее соглашение с «Шахтером» (по другой информации, подпись он все же не успел поставить), однако футболиста не устраивала зарплата — около двух тысяч евро в месяц. Вторая версия — Распутько сбежал в Россию, да не куда-нибудь, а в Петербург. По данным телеграм-канала «Брутальный футбол», Александр запросил политического убежища.



При чем здесь Петербург Распутько родом из Горловки, за которую с 2014 года идут бои. На сегодняшний день город контролируется российскими войсками. По информации Sport.ua, семья футболиста живет в Донецке, да и сам он придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне у него якобы возникали постоянные конфликты с одноклубниками. Предполагается, что полузащитник сбежал в Россию через Стамбул.

Где именно сейчас находится Распутько, неизвестно, однако главный редактор украинского издания «Профутбол Digital» Владимир Зверов у себя в соцсетях подтвердил информацию, что футболист уехал в Россию, а именно в Петербург.



«Распутько очень ждет петербургская «Звезда», которая выступает во Второй лиге», — заявил украинский журналист.

На первый взгляд такой выбор кажется странным, однако логики здесь на самом деле достаточно много, так как «Звезду» многое связывает с Украиной. В тренерский штаб команды входит чемпион Украины-2002 в составе «Шахтера» Геннадий Зубов. Он работал в «Шахтёре» с 2019-го по 2021-й ассистентом главного тренера молодежного состава и хорошо знаком со сбежавшим игроком. В российском клубе он с сентября 2022-го. Кроме того, в штаб «Звезды» недавно вошел Анатолий Скирчук, также ранее работавший в структуре «Шахтёра». Но и это не все. Вслед за наставниками в «Звезду» перешли целый ряд игроков и ДНР и ЛНР: Никита Ходорченко, Артем Шолар, Николай Ищенко и Андрей Выскребенцев. В этой компании был еще Станислав Библик, но он в сентябре переехал в ФК «Челябинск».



Что говорят об Александре Распутько «Шахтер» после длительного молчания наконец подтвердил пропажу футболиста. В клубе при этом затруднились назвать причины его исчезновения.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернётся в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды», — заявили в «Шахтёре».



В донецком клубе подчеркнули, что в случае невозвращения Распутько в течение пяти дней, контракт с ним будет расторгнут по вине игрока. Тут важно отметить, что речь идет еще о старом контракте, который должен был действовать до конца сезона. Клуб также в этом случае оставил за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Представитель «Шахтера» добавил, что игрок по-прежнему не выходит на связь.

Что говорят в Петербурге об Александре Распутько В «Звезде» от Распутько ожидаемо открестились, ведь иначе на петербургский клуб могут наложить серьезные санкции за подписание игрока с действующим контрактом без выплаты компенсации.



«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтёра» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», — сообщили на официальном сайте петербургского клуба.



При этом, по данным телеграм-канала российского журналиста Ивана Карпова, в случае разрыва контракта с «Шахтером» Распутько придется выплатить всего 6 тысяч евро. Если бы он сразу после этого подписал соглашение со «Звездой», то петербургскому клубу могли запретить подписывать новых игроков на два трансферных окна. Но из-за того, что в России трансферное окно сейчас закрыто, заключить контракт со «Звездой» Распутько сможет не ранее 25 января, а значит, клубу ничего не угрожает. Надо лишь немного подождать.



Тот же Зубов говорит, что не прочь снова поработать с талантливым футболистом.

«Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться — это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому на данный момент мне сказать нечего. Александр — молодой футболист, один из самых талантливых игроков Украины по своему возрасту», — заявил Зубов в интервью сайту «Чемпионат.com».

Правда ли, что Распутько — большой талант Александр Распутько прошел через все ступени развития в «Шахтёра», начиная от академии, куда он поступил в девятилетнем возрасте, и заканчивая игрой в юношеской Лиге чемпионов. В составе донецкой команды он становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях, включая U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021). В ноябре прошлого года Александр дебютировал за сборную Украины U19 в квалификационных матчах молодёжного Евро и с тех пор провёл четыре игры за эту команду.



Распутько играет на позиции опорного полузащитника и славится своей способностью отбирать мяч. В то же время он считается универсалом и, по информации с официального сайта «Шахтёра», способен играть в центре обороны.

Геннадий Зубов назвал его «рабочей лошадкой» за огромный объём работы на поле, «которую взглядом непрофессионала не увидишь. А профессионал обязательно оценит».



Если к январю все футбольные бюрократические формальности будут соблюдены и Александр Распутько станет игроком «Звезды», дальше для него будет открыт путь в любой клуб России, включая Премьер-лигу. Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

