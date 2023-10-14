Что вы можете рассказать о человеке, который предпочитает красный? Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Особенная любовь к определенному цвету может многое рассказать о человеке, который его для себя выбрал. Вот, например, часто активные люди выбирают оранжевый, чтобы подчеркнуть свою неуемную энергию, но этот цвет может выдать и другие стороны. Возможно, не самые лучшие. А у вас есть любимый цвет? Давайте проверим, что он может о вас рассказать. Для этого теста мы выбрали палитру из двенадцати наиболее часто встречающихся цветов и оттенков. Просто выбирайте, какой из них нравится вам больше, и получите характеристику от цветотерапевта.

Итак, какой цвет выберете вы? Красный Желтый Зеленый Синий Серый Коричневый Оранжевый Розовый Черный Бордовый Фиолетовый Салатовый

Кстати, этот тест можно проходить хоть каждый день. Всё потому, что предпочтения могут меняться в зависимости от настроения. Так что интерпретация, пусть она и точная, всегда будет ситуативной.



— Да и о человеке, у которого сегодня в одежде превалирует, например, черный, не всегда можно сказать, что он не в духе и стремится закрыться ото всех, — может быть, он всю цветную одежду просто постирал или в этом сезоне черный просто в моде, — говорит цветотерапевт и психолог Светлана Зимина. — А следование модным тенденциям, как мы понимаем, не отразит ни эмоционального состояния человека, ни его индивидуальных предпочтений, ни каких-либо других особенностей. Так что встречать по одежке я бы все-таки не рекомендовала.

Просто выберите цвет, а мы расскажем о скрытых чертах вашего характера Поделитесь результатом



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