Просто выберите цвет, а мы расскажем о скрытых чертах вашего характера

Особенная любовь к определенному цвету может многое рассказать о человеке, который его для себя выбрал. Вот, например, часто активные люди выбирают оранжевый, чтобы подчеркнуть свою неуемную энергию, но этот цвет может выдать и другие стороны. Возможно, не самые лучшие. А у вас есть любимый цвет? Давайте проверим, что он может о вас рассказать. Для этого теста мы выбрали палитру из двенадцати наиболее часто встречающихся цветов и оттенков. Просто выбирайте, какой из них нравится вам больше, и получите характеристику от цветотерапевта.
Итак, какой цвет выберете вы?
Кстати, этот тест можно проходить хоть каждый день. Всё потому, что предпочтения могут меняться в зависимости от настроения. Так что интерпретация, пусть она и точная, всегда будет ситуативной.
— Да и о человеке, у которого сегодня в одежде превалирует, например, черный, не всегда можно сказать, что он не в духе и стремится закрыться ото всех, — может быть, он всю цветную одежду просто постирал или в этом сезоне черный просто в моде, — говорит цветотерапевт и психолог Светлана Зимина. — А следование модным тенденциям, как мы понимаем, не отразит ни эмоционального состояния человека, ни его индивидуальных предпочтений, ни каких-либо других особенностей. Так что встречать по одежке я бы все-таки не рекомендовала.