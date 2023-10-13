    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.31eur102.55

    Петербуржец на перекрестке поймал непатриотичный вайфай. Полиции повезло меньше

    831
    8 комментариев

    Житель Красногвардейского района Петербурга заявил в полицию о подозрительном вайфае, сигнал которого он поймал прямо на улице. К приезду полиции точка доступа исчезла.

    Как стало известно «Фонтанке», бдительный горожанин набрал экстренные службы около трех часов дня 13 октября. Он рассказал, что у дома 24 по Индустриальному проспекту, на перекрестке с проспектом Энтузиастов, увидел в своем телефоне проукраинский лозунг из двух слов. Возмущенный горожанин попросил выяснить, от кого исходит столь непатриотичный сигнал.

    Полиция приехала на перекресток, поводила телефонами, но найти такую точку доступа не смогла. Подозрительных граждан и какого-либо нарушения административного законодательства выявлено не было.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ВайфайУкраинский лозунг
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость13 Окт 2023 в 21:50
    Маразм крепчает.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close