Петербуржец на перекрестке поймал непатриотичный вайфай. Полиции повезло меньше

Житель Красногвардейского района Петербурга заявил в полицию о подозрительном вайфае, сигнал которого он поймал прямо на улице. К приезду полиции точка доступа исчезла.
Как стало известно «Фонтанке», бдительный горожанин набрал экстренные службы около трех часов дня 13 октября. Он рассказал, что у дома 24 по Индустриальному проспекту, на перекрестке с проспектом Энтузиастов, увидел в своем телефоне проукраинский лозунг из двух слов. Возмущенный горожанин попросил выяснить, от кого исходит столь непатриотичный сигнал.
Полиция приехала на перекресток, поводила телефонами, но найти такую точку доступа не смогла. Подозрительных граждан и какого-либо нарушения административного законодательства выявлено не было.