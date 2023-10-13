Петербуржец на перекрестке поймал непатриотичный вайфай. Полиции повезло меньше

Житель Красногвардейского района Петербурга заявил в полицию о подозрительном вайфае, сигнал которого он поймал прямо на улице. К приезду полиции точка доступа исчезла.



Как стало известно «Фонтанке», бдительный горожанин набрал экстренные службы около трех часов дня 13 октября. Он рассказал, что у дома 24 по Индустриальному проспекту, на перекрестке с проспектом Энтузиастов, увидел в своем телефоне проукраинский лозунг из двух слов. Возмущенный горожанин попросил выяснить, от кого исходит столь непатриотичный сигнал.