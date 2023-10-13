«Ситуация на рынке будет нестабильной». Крупный производитель предупредил о возможных перебоях с поставками мяса курицы

Производители мяса птицы предупредили о риске перебоев с поставками из-за дефицита вакцин. Об этом рассказал «Фонтанке» исполнительный директор птицефабрики «Северная» Валерий Кривоносов.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила, по которым импортируемые препараты должны получать российскую аттестацию — соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС. По словам Валерия Кривоносова, зарубежные производители отказываются проходить такую сертификацию «в свете политической и геополитической ситуации». Отечественных аналогов зарубежным вакцинам на рынке нет, говорит топ-менеджер.
«Без смягчения со стороны Российской Федерации указанного требования путем приостановки его действия на время, пока на территории РФ не разработают аналоги отечественных ветеринарных вакцин, либо иным образом, ситуация на рынке мяса птицы будет нестабильной», — отметил он.
Ранее группа «Черкизово» оценивала долю импортных препаратов в 48% и заявляла о сложностях с доступностью и наличием импортных вакцин.
Валютная составляющая является одним из факторов подорожания мяса курицы, резкий рост цен на которую уже заинтересовал ФАС. Подробнее о том, почему растут цены на курицу и яйца, читайте в материале «Фонтанки».