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    Квартира в Шушарах выдала полиции дурман-кусты. Зачатки аграрного наркобизнеса нашли под Тосно

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    Килограммы травы и с десяток играющих с сознанием кустов отыскали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка в местах обитания жителя Пушкинского района Петербурга.

    34-летнего мужчину из Шашар задержали два дня назад, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Ему вменяют незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Дурман-кусты и инвентарь для культивации увезли из квартиры на Ростовской улице, а в садоводстве «Запорожье-4» в Тосненском районе Ленобласти отыскали ещё более восьми килограммов наркорассады.

    Не исключено, что запретное хранилось не только для личного использования. Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По предварительным данным, ранее на нарушении уголовного законодательства он не попадался.

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