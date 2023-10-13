Квартира в Шушарах выдала полиции дурман-кусты. Зачатки аграрного наркобизнеса нашли под Тосно

Килограммы травы и с десяток играющих с сознанием кустов отыскали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка в местах обитания жителя Пушкинского района Петербурга.

34-летнего мужчину из Шашар задержали два дня назад, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Ему вменяют незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Дурман-кусты и инвентарь для культивации увезли из квартиры на Ростовской улице, а в садоводстве «Запорожье-4» в Тосненском районе Ленобласти отыскали ещё более восьми килограммов наркорассады.