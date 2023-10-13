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    В Девяткино может появиться трасса с поездом на магнитной подушке

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    Московский институт теплотехники (МИТ) разработал технический проект трассы с поездом на магнитной подушке в Ленобласти, на границе с Петербургом. Об этом 13 октября пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.

    Пассажирская монорельсовая транспортная система (МТС) с использованием системы магнитной разгрузки по плану пойдет от метро «Девяткино» до ТЦ «Мега-Парнас». Технический проект разработан в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация «МИТ» (входит в Роскосмос) и Ленинградской областью. Строительство трассы еще не началось.

    «На сегодняшний день соглашения с другими регионами о создании монорельсовых трасс отсутствуют», — рассказали в МИТ.

    В феврале 2021 года генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов рассказал ТАСС о разработке поезда на магнитной подушке, который сможет работать в беспилотном режиме. В августе 2022 года Соломонов сообщал о постановлении правительства Ленинградской области на проведение работ по созданию трассы для такого поезда. Запустить его в эксплуатацию МИТ хочет в 2025 году.

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