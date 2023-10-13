В Девяткино может появиться трасса с поездом на магнитной подушке

Московский институт теплотехники (МИТ) разработал технический проект трассы с поездом на магнитной подушке в Ленобласти, на границе с Петербургом. Об этом 13 октября пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.



Пассажирская монорельсовая транспортная система (МТС) с использованием системы магнитной разгрузки по плану пойдет от метро «Девяткино» до ТЦ «Мега-Парнас». Технический проект разработан в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация «МИТ» (входит в Роскосмос) и Ленинградской областью. Строительство трассы еще не началось.

