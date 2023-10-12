В Петербурге избитая школьница рассказала медикам о воспитании скалкой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых травмы получила школьница из Пушкинского района Петербурга. Она указывает на мать.



11-летняя пациентка из Шушар поступила в детскую больницу накануне днём, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Её состояние опасений не вызывало, но медики отметили россыпь гематом на руках, а также ссадины и ушибы головы.



Девочка объяснила, что дома выдалось непростое утро: она поругалась с матерью, та якобы несколько раз ударила её скалкой. Вероятно, в ближайшее время женщину навестит инспектор по делам несовершеннолетних.

