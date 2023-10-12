Фигурист Алексей Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней. Как сообщил сам спортсмен у себя в соцсетях, 5 октября ему прооперировали левое колено, а уже 13 октября — правое.
Фигурист отметил, что весь процесс прошел успешно, и в обоих случаях он провел в больнице менее полутора часов. Ягудин выразил надежду, что после восстановления сможет бегать так же быстро, как легендарный легкоатлет Усэйн Болт (восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции).
Операция стала неотложной после того, как Ягудин начал испытывать сильную боль. Сам фигурист рассказал, что все прошло быстро и эффективно.
«Однако же быстро: в 7:00 — подъем, в 7:30 — больница, в 7:45 — это лучший момент операции — анестезия, сон, в 8:30 уже проснулся, в 8:45 уже на такси еду туда, где меня ожидает Танюша (жена Татьяна Тотьмянина. — Прим. ред.), она всегда со мной. Круто и быстро. Так, правую ногу прооперировал. Что дальше-то делать? Зубы делал, нос сделал, перегородки, бедро железное — титановое, в голове тоже что-то вырезали», — написал Алексей Ягудин.
В видео Ягудин добавил: «Теперь как Болт буду бегать, с болтами в бедре, в коленях и где только можно».
Ранее Илья Авербух утверждал, что Алексей Ягудин сможет восстановиться и вернуться в форму к декабрю. Хотя Ягудин завершил свою профессиональную спортивную карьеру в 2003 году, он продолжает выступать в различных шоу-программах. В прошлом сезоне он даже одержал победу на турнире по шоу-программам.