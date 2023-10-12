Фигурист Алексей Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней. Как сообщил сам спортсмен у себя в соцсетях, 5 октября ему прооперировали левое колено, а уже 13 октября — правое.



Фигурист отметил, что весь процесс прошел успешно, и в обоих случаях он провел в больнице менее полутора часов. Ягудин выразил надежду, что после восстановления сможет бегать так же быстро, как легендарный легкоатлет Усэйн Болт (восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции).

Операция стала неотложной после того, как Ягудин начал испытывать сильную боль. Сам фигурист рассказал, что все прошло быстро и эффективно.