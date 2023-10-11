Трал уронил экскаватор на легковую машину на съезде с КАД на Приморское шоссе

Авария со строительной техникой перегородила съезд на развязке КАД возле станции Горская на севере Петербурга. Копятся пробки.
На одном из съездов на развязке КАД с Приморским шоссе грузовик Scania, перевозивший экскаватор, уронил свой груз на встречный легковой автомобиль, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. В результате легковая оказалась придавлена к отбойнику.
Информация о произошедшем уточняется. Съезд из-за ДТП оказался перекрыт в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии копятся пробки на внешнем кольце КАД и на Приморском шоссе со стороны области.