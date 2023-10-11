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    Трал уронил экскаватор на легковую машину на съезде с КАД на Приморское шоссе

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    8 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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    Авария со строительной техникой перегородила съезд на развязке КАД возле станции Горская на севере Петербурга. Копятся пробки.

    На одном из съездов на развязке КАД с Приморским шоссе грузовик Scania, перевозивший экскаватор, уронил свой груз на встречный легковой автомобиль, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. В результате легковая оказалась придавлена к отбойнику.

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    Информация о произошедшем уточняется. Съезд из-за ДТП оказался перекрыт в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии копятся пробки на внешнем кольце КАД и на Приморском шоссе со стороны области.

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    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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