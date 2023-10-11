«Яндексу» снова грозит штраф до полумиллиона рублей из-за рекламы БАДов

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы снова нашло нарушение в действиях IT-компании «Яндекс». При распространении через ее сервис рекламы биологически активных добавок (БАД) не было указано требуемое по закону предупреждение. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе УФАС Петербурга.



Изначально в УФАС обратился гражданин, увидевший рекламу БАД без предупреждения, что они не являются лекарством. Сопровождать такой пометкой рекламные объявления требует закон.

Антимонопольная служба проверила обращение и выяснила, что с 16 апреля до июня 2023 года реклама БАДов размещалась через сервис контекстной рекламы «Яндекс Директ». Рекламораспространителем было ООО «Яндекс», поэтому вопросы возникли к нему.