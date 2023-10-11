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    «Яндексу» снова грозит штраф до полумиллиона рублей из-за рекламы БАДов

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    Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы снова нашло нарушение в действиях IT-компании «Яндекс». При распространении через ее сервис рекламы биологически активных добавок (БАД) не было указано требуемое по закону предупреждение. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе УФАС Петербурга.

    Изначально в УФАС обратился гражданин, увидевший рекламу БАД без предупреждения, что они не являются лекарством. Сопровождать такой пометкой рекламные объявления требует закон.

    Антимонопольная служба проверила обращение и выяснила, что с 16 апреля до июня 2023 года реклама БАДов размещалась через сервис контекстной рекламы «Яндекс Директ». Рекламораспространителем было ООО «Яндекс», поэтому вопросы возникли к нему.

    УФАС решает вопрос о возбуждении административного дела о нарушении закона о рекламе. За такое нарушение для компаний предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

    В августе 2023 года антимонопольщики уже находили у «Яндекса» подобное нарушение, но тогда ограничились предписанием о его устранении.

    «Фонтанка» направила запрос в «Яндекс».

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