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    «Яндексу» грозит штраф до полумиллиона из-за рекламы БАДов

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    Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило, что компания «Яндекс» рекламировала биологические активные добавки (БАДы) без предупреждения, что объект рекламы не является лекарственным средством. В рамках дела компании грозит штраф до полумиллиона рублей, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального УФАС.

    Маркировка о том, что БАД не является лекарством требует 25 статья закона о рекламе. В сервисе «Яндекс. Директ», который занимается размещением контекстной рекламы в «Яндексе» также было сказано, что компания обязуется самостоятельно включать в рекламные публикации соответствующее предупреждение.

    Однако плашка отсутствовала, из-за чего УФАС признала рекламу ненадлежащей. «Яндексу» выдано предписание на устранение нарушений. Компании грозит штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей по административной статье 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе».

    Компания «Яндекс» ситуацию не комментировала.

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