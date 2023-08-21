«Яндексу» грозит штраф до полумиллиона из-за рекламы БАДов

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило, что компания «Яндекс» рекламировала биологические активные добавки (БАДы) без предупреждения, что объект рекламы не является лекарственным средством. В рамках дела компании грозит штраф до полумиллиона рублей, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального УФАС.
Маркировка о том, что БАД не является лекарством требует 25 статья закона о рекламе. В сервисе «Яндекс. Директ», который занимается размещением контекстной рекламы в «Яндексе» также было сказано, что компания обязуется самостоятельно включать в рекламные публикации соответствующее предупреждение.
Однако плашка отсутствовала, из-за чего УФАС признала рекламу ненадлежащей. «Яндексу» выдано предписание на устранение нарушений. Компании грозит штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей по административной статье 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе».
Компания «Яндекс» ситуацию не комментировала.