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    В Петербурге скорая поехала спасать окровавленную женщину, а нашла мужчину с дыркой в ноге

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    В Петербурге проверят обстоятельства конфликта, в ходе которого мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

    Скорую в квартиру на проспекте Науки вызвали накануне около девяти вечера, стало известно 11 октября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Звонивший мужчина рассказал, что вызвать медиков его попросила бывшая жена. Она якобы жаловалась на то, что у нее из ноги сильно течет кровь. Однако когда скорая приехала по адресу, то выяснилось, что помощь необходима 34-летнему мужчине. У него нашли дырку от огнестрельного ранения в левое бедро.

    Пострадавший, правда, был сильно нетрезв и не мог точно объяснить, при каких обстоятельствах он получил ранение. Помнил только, что в него стрелял водитель «Шкоды Октавии» из травматического пистолета.

    Мужчину увезли в городскую больницу № 3, а в отношении женщины составили протокол о нахождении в состоянии опьянения.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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