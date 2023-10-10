В Петербурге один скончался и 1 500 заболели забытым вирусом

Коронавирусная статистика в Петербурге пополнилась еще одним летальным случаем за неделю. Выявлено 1 493 новых заболевших, госпитализированы 185 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 10 октября.



По России за неделю с 2 по 8 октября госпитализированы 2 668 человек, на 4,4 % больше по сравнению с предыдущей, выявлено 16 127 новых случаев, подтверждено 25 летальных исходов. Заболеваемость за семь дней выросла на 3,5 %.



Федеральный Роспотребнадзор добавил, что в ситуации с ковидом наблюдается стабилизация, а показатели начали снижаться. Всё еще преобладает вариант ковида «омикрон».

