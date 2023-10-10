Шел 5-й день отопительного сезона. Но не для жителей дома в районе метро «Проспект Большевиков»

Жители 4-го дома по улице Белышева в Невском районе Петербурга в холодную погоду остались без отопления и нормальной горячей воды, о чем они сообщили редакции «Фонтанки». Усложняет ситуацию и больничный секретаря управляющей компании, который оказался единственным, кто отвечает в офисе на жалобы жильцов.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«По адресу ул. Белышева, дом 4 замерзают более 500 человек», — сообщила читательница. По его словам, помимо отсутствия отопления нет и нормальной горячей воды — вместо этого течет почти холодная, грязная вода.

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«Горячее водоснабжение указанного дома осуществляется через центральный тепловой пункт по адресу: ул. Белышева, д. 4/2. Параметры теплоносителя соответствуют нормам. На участке тепловой сети также не производится никаких работ, связанных с ограничением температуры или ухудшением качества ГВС. В связи с этим рекомендуем обратиться в управляющую компанию для проведения проверки», — сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». При этом в пресс-службе Государственной жилищной инспекции города ответили, что днем ранее по этому адресу ТЭК совместно с подрядной организацией проводили ремонтно-восстановительные работы в системе отопления и горячего водоснабжения. «В настоящее время ООО «УК «Собрание» проводятся пуско-наладочные работы в системе отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» попробовала дозвониться до офиса управляющей компании «Собрание», но по телефону, который указан как горячая линия по отоплению ответа не поступило. Также не удалось дозвониться до приемной офиса компании.

Однако УК ответила редакции на электронное письмо. Оказалось, что на данный момент на Белышева, 4 «ведутся работы по подключению подающего трубопровода, поскольку после подключения отопления стал работать только обратный трубопровод».

По указанным телефонам управляющей компании отвечает секретарь, рассказали «Фонтанке» в «Собрании». «Прием звонков горячей линии по номеру +7 (921) 091-37-38 осуществляется также секретарем. Звонков поступает много, человек, отвечающий на звонки, один, поэтому нет возможности ответить всем сразу», — сообщили в УК.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





С начала отопительного сезона петербуржцы регулярно жалуются на проблемы с отоплением. По словам читателей, тепло не дали до сих пор в 67 доме на Черняховского, а также на Рыбцком, 57. «Фонтанка» ранее дала подробную инструкцию с номерами всех районов о том, куда обращаться, если батареи до сих пор холодные.