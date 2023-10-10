В Кремле отреагировали на слова Кадырова о поддержке Палестины

У России есть давние связи с Палестиной, но есть и отношения с Израилем, где проживает большое число наших соотечественников. Таким образом 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о поддержке Палестины. Его слова приводит РИА Новости.
«В данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, разделяют ли в Кремле слова Кадырова «мы поддерживаем Палестину».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россию с Палестиной связывают давние исторические связи, и на данный момент между странами продолжаются контакты, в том числе на самом высоком уровне. При этом у РФ есть и отношения с Израилем, «где проживает большое количество наших соотечественников».
На уточняющий вопрос, в чем тогда заключается поддержка Палестины со стороны Москвы, Песков ответил, что РФ контактирует с палестинскими властями, участвует в немногочисленных форматах по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом пресс-секретарь президента отметил, что эти форматы, «как показала ситуация, работают не совсем эффективно».
Ранее Кадыров заявил следующее: «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны».