В Кремле отреагировали на слова Кадырова о поддержке Палестины

У России есть давние связи с Палестиной, но есть и отношения с Израилем, где проживает большое число наших соотечественников. Таким образом 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о поддержке Палестины. Его слова приводит РИА Новости.

«В данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, разделяют ли в Кремле слова Кадырова «мы поддерживаем Палестину».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россию с Палестиной связывают давние исторические связи, и на данный момент между странами продолжаются контакты, в том числе на самом высоком уровне. При этом у РФ есть и отношения с Израилем, «где проживает большое количество наших соотечественников».